Külünk, Çocuklarımız sadece Kur’an okuma değil aynı zamanda İslam hakkında daha zenginleştirilmiş dersler bekliyor

Külünk, Çocuklarımız sadece Kur’an okuma değil aynı zamanda İslam hakkında daha zenginleştirilmiş dersler bekliyor

AK Parti MKYK Üyesi 24 Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Diyaneti dindarların sadece namaz ve hac ibadetlerine yönelik bazı hizmetler sunan kurum olarak tarif eden; Ve Diyanetin namaz ve hac konusu dışında İslam ve Hayat ilişkisine dair her sözünde, uygulamasında her fırsatta Diyanete saldıranları hem tanıyoruz hem de yakın tarihimiz bu zihniyetin örneklerini bize aktarmış diyerek “Diyanet Hayat Buluyor” dedi.

Külünk, “İsteyen inanır isteyen inanmaz; ancak İslam ve Hayat ilişkisini kurmanın en güzel örneklerini Diyanet işleri başkanlığı kurmaktadır ve hizmetlerini zenginleştirerek sürdürmektedir.

Diyanet her yaş grubuna sadece bazı dini bilgileri aktaran değil; her yaş grubunun hayatlarıyla İslam arasındaki iletişimi ve etkileşimi nasıl sağlaması gerektiğinin bilincini veren ve Camileri gerçek anlam ve fonksiyonunda “insanın ve hayatın toplandığı yer” olarak işlevlendiren bir kurumdur.

Özellikle Diyanetin yaz programı, projeleri çok başarılı. Fakat her yaz bu güzel projeleri geliştirmek ve zenginleştirmek gerekir. Geçmiş yaz uygulamalardan memnun olan bir çok vatandaşımızın bizim sohbetlerinde ilettiği tavsiyeleri, beklentileri biz de yaza daha varsa da şimdiden paylaşmak istiyoruz. Diyanet işleri başkanlığımız şimdiden bu talepleri dikkate alarak yaz programında bunlara yer vermeye imkân bulabilsin.

1) Çocuklarımızın hafta sonu etkinlikler talebi var; Özellikle hafta sonu cami avlusunun süslenip, etkinliklere uygun donatılmasını ve adeta “Neşemiz Hafta sonu Adresimiz Camide Avlu” içeriğinde etkinlikler yapılmasını istiyor.

2) Gençlerimiz özellikle Camii imam ve hatibinin liderliğinde bazı yarışmalar, geziler organize edilmesini arzu ediyor.

3) Kadınlar özellikle vakit namazları sonrası eğitim amaçlı hasbihaller ve sosyal yardım içerikli projelere katılmak istiyorlar.

4) Yaşlılar özellikle torunlarıyla namaz vakitlerinde mini hediyeler ve mini eğlenceler talep ediyor.

5) Her yaş grubu sadece Kur’an okuma değil aynı zamanda İslam hakkında daha çeşitlenmiş, zenginleştirilmiş dersler bekliyor…

İnanıyorum ki tüm bu ve buna benzer talepleri, beklentileri biliyor ve değerlendiriyordur. Ancak biz de hem selamları hem talepleri iletmiş olduk. Şimdiden Camilerin hayat bulmasını, hayatla buluşmasını rabbimizin mübarek kılmasını ve hepsinin cennet yolunda salih amel olmasını diliyoruz” dedi.