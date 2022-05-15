09 – 15 Mayıs 2022 Haftalık Burç Astroloji: 13 Mayıs Ay, Venüs, Uranüs Dikkat, 11 Mayıs Neptün Süper!

13 Mayıs -8 katsayısıyla haftanın ve Mayıs ayının en olumsuz günüdür. 13 Mayısda Ay, Venüs ve Uranüs -2 katsayısında olup en çok olumsuz etkiyi Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının aldığını görmekteyiz. 13 Mayısda Kova burcu eviniz -3 katsayısında olabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 7.evi Kova olup 13 Mayısda katsayısı düşük Uranüsyen Natal Güneş ve/veya Marsı Kova burcundan kişilere dikkat etmeleri gerekebilir. 13 Mayısda hangi eviniz Kova ise o konularda huzursuzluklar, ani değişimler olabilir. Bu durum yükselen Aslanların 10.evlerindeki Uranüsden kaynaklı olabilir. 10.ev sosyal statü, iş, meslek, kariyer, emir veren kişiler, patron, anne, baba gibi kişileri sembolize ettiğinden yükselen Aslanlar 7.evlerinde bu gibi kişilerden huzursuzluk duyabilir. Bu durumun üstesinden nasıl geleceğiniz Natal Güneş ve Marsınıza ve katsayılarına bağlıdır.

13 Mayısda Tr (Transit) Ay ve Venüs Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanları son derece olumsuz etkiyebilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin Yükselen Başak olduğundan, Tr Venüs 8.evinde olduğundan ve 2.evi Terazi, 9.evi Boğa olduğundan bir takım gizli kapaklı Plütonik işlere hem para gidebilir hem de davalar açılabilir. Ayrıca Tr Ay 2.evde olduğundan ve 11.ev Yengeç olduğundan arkadaş ve tanıdıklarının verim ve güvenliği için Putin çok para harcıyabilir. Bir olasılık da 13 Mayısda Putin 11.evdeki olası plan ve projeleri için 2.evindeki Tr Aydan çok para harcıyabilir.

13 Mayısda Tr Uranüs Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden Tr Uranüsden, Natal Güneş ve/veya Marsı Kova olanlardan son derece olumsuz etkiler alabilir. Kova burcu Zelenski 13 Mayısda ABD Başkanı Biden’ı olumsuz etkileyebilir. Biden’ın yükseleni Koç olarak tahmin ediyoruz. Tr Uranüs Biden’ın 2.evinde olup 11.evi Kova olduğundan Biden Kova burcu Zelenski yüzünden bir takım grup yada organizasyonlara mal ve para yardımı yapmak zorunda kalabilir.

13 Mayısda Twitter’ı almasıyla Dünyanın gündemine oturan Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova Elon Musk hem Tr Ay, Venüs ve Uranüsden olumsuz etkiler alabilir hem de çevresine olumsuz etkiler verebilir. 13 Mayısda Elon Musk’ın Güneş ve Marsının katsayıları Tr Ay ve Uranüs yüzünden düşeceğinden hem keyfi kaçabilir hem çevresine tutarsız hareketler sergileyebilir. 13 Mayısda bir takım teknik sorunlar ve para konuları Elon Musk’ın keyfini kaçırabilir.

13 Mayısda Dünya genelinde bir takım Uranüsyen uçak, tren, araba, gemi, uzay, füze, roket kazaları ve iletişim problemleri oluşabilir. 13 Mayısa kadar bozuk aletleriniz varsa bunları yaptırmanız gerekebilir. 13 Mayısda sağlığı sembolize eden Başak burcu Tr Uranüsden olumsuz etkiler alacağından yeni sağlık sorunları, laboratuvar kazaları da olabilir. 13 Mayısda olumsuz hava koşulları ve kazaları da olasıdır. Bu yüzden bilhassa 13 Mayısda Uçak yolculuklarına dikkat etmek gerekebilir.

13 Mayısda sosyal ve siyasi konularda dalgalanmalar, özgürlükçü ve asi gruplarda protestolar çoğalabilir. Bilhassa 13 Mayıs Cuma günü Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail içinde Uranüsyen protestolar oluşabilir. 13 Mayısda Natal Güneşi Yengeç Marsı İkizler olan Amerikada Tr Ay ve Venüs yüzünden sosyal ve siyasi krizler, maddi sorunlar görülebilir.

11 Mayıs Tr Neptün +6 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin, Azerbaycan Başkanı Aliyev gibi isimler Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. 11 MayısdaTr Neptün hangi evinizdeyse o konularda yardımlaşma ve yaratıcılık artabilir.

Bazı Kadim bilgilere göre 09 Mayıs Anunnakilerin Bereket Günü olsa da 11 Mayıs haftanın en yüksek katsayılı günüdür. 11 Mayısda en yüksek katsayılı eviniz ise Yengeç burcu evinizdir. Örneğin Yükselen Aslanlar 11 Mayısda para evi olan 2.evdeki Tr Aydan sıkıntı ve sorun evi olan 12.evlerine para bulabilirler.

Hafta boyu ise en yüksek katsayılı evimiz Yay burcu evimiz olup Tr Jüpiter hangi evimizdeyse o konulardan kaynaklı olumlu etkiler alabiliriz. Örneğin Yükselen Aslanların 5.evi Yay olup Tr Jüpiter 9.evde olacağından hafta boyu hukuki konulardan ve yabancı ülke ve kültürlerden varsa çocuklarınız, babanız, romantik ilişkileriniz ve/veya hobileriniz olumlu etkiler alabilir.

13 Mayısda Suriye Başkanı Esad Tr Uranüsden ülkesi Suriye de Tr Ay ve Venüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. 13 Mayıs Suriye ve/veya Irak’ın içinde sosyal ve siyasi dalgalanmalar, terör faaliyetleri ve saldırıları olabilir.

13 ve 14 Mayısda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, göçükler, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları, uçak kazaları olabilir.

13 ve bilhassa 14 Mayıs zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

13 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

13 Mayıs Cuma günü Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

11 Mayısda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselse de 13 Mayıs Cuma günü Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

11 Mayısda Dolar diğer günlere göre yükselebilir ama 13 Mayısda Dolar düşebilir.

11 Mayısda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not:Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Yükselen burçların yorumu için katsayı sistemi kullanılmaktadır. Natal gezegenlerinin katsayısını bilenler Transitlerin yanındaki katsayıyı toplayıp/çıkartıp kendi gezegenlerinin güncel katsayılarını bulabilirler. https://www.facebook.com/MediaCat25

09 Mayıs Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Yükselen Koç —————————————————————–

(13 Mayıs 7.ev Ay, 1.ev Venüs, 2.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 12.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 4.eve 6.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Boğa —————————————————————–

(13 Mayıs 6.ev Ay, 12.ev Venüs, 1.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 11.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 3.eve 5.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen İkizler —————————————————————–

(13 Mayıs 5.ev Ay, 11.ev Venüs, 12.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 10.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 2.eve 4.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Yengeç —————————————————————–

(13 Mayıs 4.ev Ay, 10.ev Venüs, 11.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 9.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 1.eve 3.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Aslan —————————————————————–

(13 Mayıs 3.ev Ay, 9.ev Venüs, 10.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 8.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 12.eve 2.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Başak —————————————————————–

(13 Mayıs 2.ev Ay, 8.ev Venüs, 9.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 7.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 11.eve 1.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Terazi —————————————————————–

(13 Mayıs 1.ev Ay, 7.ev Venüs, 8.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 6.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 10.eve 12.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Akrep —————————————————————–

(13 Mayıs 12.ev Ay, 6.ev Venüs, 7.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 5.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 9.eve 11.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Yay —————————————————————–

(13 Mayıs 11.ev Ay, 5.ev Venüs, 6.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 4.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 8.eve 10.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Oğlak —————————————————————–

(13 Mayıs 10.ev Ay, 4.ev Venüs, 5.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 3.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 7.eve 9.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Kova —————————————————————–

(13 Mayıs 9.ev Ay, 3.ev Venüs, 4.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 2.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 6.eve 8.evdeki Aydan Süper etki)

Yükselen Balık —————————————————————–

(13 Mayıs 8.ev Ay, 2.ev Venüs, 3.ev Uranüs Dikkat, 11 Mayıs 1.ev Neptün Süper, 11 Mayıs 5.eve 7.evdeki Aydan Süper etki)