ESEV GÖNÜLLÜLERİ ÇÖLYAK FARKINDALIĞI İÇİN YÜRÜYECEK!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde her 100 kişiden biri çölyaklı!

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, ülkemizde her 100 kişiden 1’ini etkileyen Çölyak hastalığına ilişkin toplumsal farkındalık oluşturmak, Çölyaklı bireylerin glütensiz ürünleri erişimini kolaylaştırmak ve çölyaklı öğrencilere burs desteği sağlamak üzere yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 8 Mayıs 2022 Pazar günü Türkiye’nin her ilindeki şehrin temsili yapılarının çölyak farkındalık rengi olarak benimsenen yeşil renkle renklendirilmesi dışında Kadıköy’de de yürüyüş gerçekleştirilecek.

Genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişen Çölyak, insan sağlığı üzerinde birçok değişime neden olması sebebi ile teşhisi büyük önem taşıyan özel bir durumdur.

Tüm dünyada her yıl 9 Mayıs’ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Çölyak’a dikkat çekmek amaçlanıyor.

Ülkemizde Çölyak bilinirliği oluşturulması çalışmalarını titizlikle sürdüren ESEV, Çölyak’ın tanınması ve teşhis & tedavisinin yaygınlaştırılması için projeler geliştiriyor. Bu yılki Dünya Çölyak Günü münasebetiyle de 8 Mayıs Pazar günü 13.00-16.00 saatleri arasında Çölyak farkındalık etkinliği düzenliyor.

Etkinlik kapsamında, İstanbul’da Kadıköy Bağdat Caddesi (Feneryolu- Suadiye hattı) boyunca görevlendirilecek gönüllüler tarafından çölyak hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılması, dikkat çekici Çölyak sloganları içeren dövizlerin taşınması, tüm dünyada çölyak rengi olarak kabul edilen yeşil renkli kokartların dağıtımı ve bilinçlendirme anketi çalışmalarına yer verilecek.

İstanbul’daki etkinlik dışında, Türkiye genelinde, her ili temsil eden kale, kule, köprü gibi sembol yapılar yeşil renkle renklendirilerek Çölyak farkındalığı yaratılacak.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla bir araya gelen ESEV bursiyerlerinin ve gönüllülerinin katkısıyla gerçekleştirilecek bu etkinlikler ile toplumda çölyak farkındalığının yaratılması amaçlanıyor.