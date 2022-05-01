İETT otobüsü park halinde bulunan araca çarptı: 2 yaralı

Ataşehir’de İETT otobüsü park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpma esnasında hafif ticari araca binen anne ve çocuğu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin olay yerinde yapılması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Y. A.’nın kullandığı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan 19S numaralı 34 UZ 8404 plakalı İETT otobüsü Kayışdağı Caddesi’nde Akyazı Caddesine döndüğü esnada cadde girişinde park halinde bulunan Fiat marka 06 HE 4750 plakalı hafif ticari araca çarptı. O esnada araca binmek üzere olan F.D. adlı kadın ve ismi öğrenilemeyen çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan İETT sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza yapan araçların kaldırılması üzerine trafik normal akışına döndü. Polis ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.