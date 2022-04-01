KADIKÖYLÜ YAZAR ADİL İZCİ VE EDEBİ BAHİSLER

Kadıköy’de yaşayan Ozan/Yazar ve Eğitimci Adil İzci’nin, bilim insanı Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın yazılarının bir bölümünü daha derlediği “Edebî Bahisler- II” okuruyla buluştu. Anima Yayınları tarafından basılan bu ikinci kitap, Dr. Tezcanlı’nın 1940’larda “Hakikatler Mecrası”nda yer alan yazılarından oluşuyor. Bilindiği gibi, bu kitaptan önce 2020’de yayımlanan “Edebî Bahisler” büyük ilgi görmüş ve kısa sürede ikinci baskıyı yapmıştı. İzci, “Edebî Bahisler- II” ile Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın üzerindeki gizem perdesini biraz daha aralamış oluyor.

Kitabın, İzci tarafından kaleme alınan arka kapak yazısı şöyle:

“2020’de yayımlanan Edebi Bahisler gibi Edebi Bahisler – II de bütünüyle bir rastlantı sonucu doğdu. O gün, İlmi Tetkikler Mecmuası’ndan derlediğim ilk kitabı sanat – yazın ortamında ‘Cins Adam’ diye nitelenen bir dostuma da götürmeseydim, o da bıyık altından da öte bıyık üstünden gülerek adını ilk kez duyacağım Hakikatler Mecrası dergisinin bir cildini ünlü koleksiyonundan getirmeseydi, bu kitap doğabilir miydi? Yanı sıra dergide Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın bir fotoğrafı da vardı! Ne demeli? ‘Rastlantıların değerine inanmalı’ mı?”

“Edebî Bahisler – II” , seçkin kitap mağazaları, kitap satış siteleri ve Anima Yayınevi’nin shopier adresinden temin edilebilir.

Adil İzci kimdir?

Şair/Yazar ve Eğitimci. 16 Şubat 1954 tarihinde Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini

burada tamamladı. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Yeni Türk Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1980 – 2010 yılları arasında İstanbul Robert Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. Robert Lisesi’nde edebiyat ve sanat dergisi Çağrı’yı kurdu. 1983-1997 yılları arasında yayımlanan dergide, dil kirliliği üzerine yazılar yazdı. Halen çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Adil İzci, Dil Derneği üyesidir.

Yapıtları arasında Günizi, Su ve Yaprak, Kır ve Gök, Aşk İmiş, Haiku’ş adlı şiir kitapları; Ağaçlar Kitabı, Evler Sokaklar Kitabı, Kuşlar Kitabı, Ada Sularında, Canım Ada, Örtmenim, Eski Bir Niğde adlı kitaplar, Mavi Kitap, Sabahattin Kudret Aksal’a Armağan, Anılarda Sait Faik ile Edebi Bahisler (I ve II) adlı derlemeler, ayrıca çocuklar için yazdığı kitaplar bulunmaktadır.