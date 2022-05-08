02 – 08 Mayıs 2022 Haftalık Burç Astroloji: 02 Mayıs Ay Süper, 08 Mayıs Haftanın En Yoğun Günü!

02 Mayıs Tr Ay +7 katsayısı ile süper bir konumda olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Başak olan Ukrayna ile Natal Marsı Aslan olan Zelenski Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Belki de 02 Mayıs Ukrayna savaşının bittiği gün olabilir. 02 Mayısda Ukrayna’nın ülke güvenliği ile ilgili olumlu bir gelişme beklenebilir.

Natal Marsı Kova olan Elon Musk da 02 Mayısda Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp karlı ve verimli bir yatırım yapabilir. Belki de 02 Mayısda Elon Musk Twitter’ı satın alabilir. (Not:Bu yorumu yaptığımız gün olan 24 Nisan Pazar günü Musk daha Twitter’I satın almamıştı) 02 Mayısda Natal Marsı Kova olan Julian Assange da Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp kendi güvenliğini garanti altına alabilir. Belki Assange 02 Mayısda davalarıyla ilgili olumlu bir etki alabilir.

02 Mayıs Tr Ay bazında Dünya genelinde uzay ve bilimsel çalışmalarda verimin artacağı bir gün olabilir. 02 Mayısda Dünya genelinde sağlıkla ilgili konularda, hizmet sektörü ve çalışanlarla ilgili konularda, bankacılık konularında verim ve güvenlik arttırıcı önemli çalışmalar olabilir.

Hafta boyu ama bilhassa 02, 07 ve 08 Mayısda Tr Merkür +5 katsayısında olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyeceğinden önemli anlaşma ve sözleşmeler olabilir. 02, 07, 08 Mayısda Yapay Zeka ve Bilgisayar yazılımlarıyla ilgili önemli bilimsel gelişmeler olabilir. 02, 07, 08 Mayıs Natal Güneş ve/veya Marsı İkizler/Başak olanların yıldızlarının parlayacağı bir dönem olabilir. 02, 07 ve 08 Mayısda Natal Marsı Aslan olan İsrail, Çin ile Natal Marsı Balık olan İran’da önemli anlaşmalar olabilir.

Hafta boyu ama bilhassa 02 Mayısda Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Tr Jüpiter ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin, Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping ile İran başkanı İbrahim Reisi 02 Mayısda Jüpiter ve Neptünden alacakları olumlu etki ile bir başarıya imza atabilirler. Bu kişiler birbirleriyle Neptünyen bir yardımlaşma içinde de olabilirler.

02 Mayısda Dünya genelinde her türlü iletişim ve ulaşımda, uzay, füze, roket çalışmalarında önemli gelişmeler ve keşifler olabilir. Kişisel olarak Tr Jüpiter ve Neptün hangi evimize geliyorsa o konularda genişleme, ferahlama, başarı ve yardımlaşma olabilir.

Venüs hafta boyu ama bilhassa 02 Mayısda +6 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları olumlu Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz etkilemesi olasıdır. Örneğin Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak ile Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde sosyal ve siyasi konularda karışıklıklar çıkabilir. Natal Güneşi Koç olan İsrail Başkanı Naftali Benet’in keyfi Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin yüzünden kaçabilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin bilhassa 02 Mayısda diplomasi trafiği artabilir.

Kişisel olarak 02 Mayısda Boğa ve Terazi burçlarının Tr Venüsden ötürü katsayıları artacağından keyifleri yerine gelebilir ama yine de Natal Marsı İkizler, Yay olan kişilere dikkat etmeleri gerekebilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi Natal Marsı Yay Yükselen burcu Başak olan Putin’in Tr Venüs 7.evinde olup özellikle 02 Mayısda Putin rakiplerinden huzursuz olsa da ikili ilişkilerde önemli fırsatlar elde edebilir.

Hafta boyu Tr (Transit) Güneş ve Uranüs, Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Hafta boyu ve bilhassa 08 Mayısda Tr Güneş ve Uranüsün -1 katsayısında olması Dünyanın muhtelif yerlerinde şiddetli patlamalara, deprem ve terör saldırılarına neden olabilir. Bu durum 13 Mayısa kadar sürebilir. 13 Mayısda Tr Uranüsün -2 katsayısına düşmesiyle Dünya genelinde Uranüsyen protestolar, şiddet ve terör tavan yapabilir.

08 Mayıs zayıf fay hatlarında şiddetli depremler ve olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

02 Mayıs Ons Altın haftaya yükselerek başlayabilir ama Ons Altın hafta sonuna doğru bilhassa 06 Mayısda düşebilir.

02 Mayıs Ons Gümüş de haftaya yükselerek başlayabilir ama 05 Mayısda düşebilir.

Dolar 02 Mayıs haftasına yükselerek başlayabilir ama hafta sonuna doğru bilhassa 05 Mayısda Dolar düşebilir.

02 Mayısda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not:Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Yükselen burçların yorumu için katsayı sistemi kullanılmaktadır. Natal gezegenlerinin katsayısını bilenler Transitlerin yanındaki katsayıyı toplayıp/çıkartıp kendi gezegenlerinin güncel katsayılarını bulabilirler. https://www.facebook.com/MediaCat25

02 Mayıs Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Yükselen Koç ———————————————————————————

(02 Mayıs 2.ev Ay, 3.ev Merkür, 12.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 2.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————————————————

(02 Mayıs 1.ev Ay, 2.ev Merkür, 11.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 1.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————————————————

(02 Mayıs 12.ev Ay, 1.ev Merkür, 10.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 12.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————————————————

(02 Mayıs 11.ev Ay, 12.ev Merkür, 9.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 11.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————————————————

(02 Mayıs 10.ev Ay, 11.ev Merkür, 8.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 10.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————————————————

(02 Mayıs 9.ev Ay, 10.ev Merkür, 7.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 9.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————————————————

(02 Mayıs 8.ev Ay, 9.ev Merkür, 6.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 8.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————————————————

(02 Mayıs 7.ev Ay, 8.ev Merkür, 5.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 7.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————————————————

(02 Mayıs 6.ev Ay, 7.ev Merkür, 4.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 6.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————————————————

(02 Mayıs 5.ev Ay, 6.ev Merkür, 3.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 5.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————————————————

(02 Mayıs 4.ev Ay, 5.ev Merkür, 2.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 4.ev Güneş, Uranüs Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————————————————

(02 Mayıs 3.ev Ay, 4.ev Merkür, 1.ev Jüpiter, Neptün Süper, 08 Mayıs 3.ev Güneş, Uranüs Dikkat)