Sevgi Seli Derneği’nden Engelsiz Yüreklere ve Gönüllülere İftar

Yoğun ilgi ile karşılanan mehteran takımı katılımcıların ve cevre halkının ilgi odağı oldu. Program sunucusu İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şair Yazar Kasım Alper Özdemir şiirleri ile programa renk kattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mehteran takımı Ataşehir’i coşturdu..

Kuranı Kerim Tilaveti ile ardından konuşma yapan Sevgi Seli Engelliler Derneği Genel Başkanı Fahri Kol açılış Konuşmasını yaptı.

Kol; Emeği geçen herkese teşekkür ederek farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Programa İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katılım sağlayarak katılımcıları selamladı. Ayrıca Programa Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Kudret Aslan, Meclis Üyesi Zekeriya Angi , Ak Parti Ataşehir Meclis Üyesi Şerif Toğ, CHP Ataşehir İlçe Başkan yardımcıları Hatun Yıldız ve Tamer Çırakoğlu, Gelecek Partisi Kadiköy İlçe Başkanı Metin Orman, Saadet Partisi İl Başkan Yard. Erdal Uçar, Ataşehir MHP ilçe başkan yardımcıları Mithat Özer ve Kadir Ceylan, İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Erkan Hacıhasanoğlu, Medeniyet Üniversitesi Dekanı Sn. Prof. Dr. İbrahim Subaşı, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Arslan, İBB Belediyesi İsem Müdür Yardımcısı Erkan Acar, İş insanı Mustafa Ertop, Sinop Federasyon Başkanı Selami Baltaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İBB İspark A.Ş., İgdaş ve Kiptaş A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda dernek üyesi katılımı ile yoğun tempoda program gerçekleşti.

İftar programı geç saatlere kadar çay kahve sohbeti ile devam etti..

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