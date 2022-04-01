İŞKUR İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ile Doğuş Üniversitesi arasında “İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Gerçekleştirilen imza töreniyle Protokol, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Sn. Kadir AKYÜZ ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Turgut ÖZKAN tarafından imzalandı.

İmzalanan protokole göre, Doğuş Üniversitesi Kampüslerinde kurulacak Üniversite İrtibat noktalarında İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları tarafından İŞKUR Kurum Hizmet ve Programları hakkında öğrencilere bilgi verilerek öğrencilerin Kariyer Planlaması konusunda destek sağlanacak. Ayrıca öğrencilere mezuniyet sonrası İşgücü Piyasasına daha emin adımlarla girebilmesi adına bireysel danışmanlık hizmeti sunulacak.