9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinden İstanbul Devlet Tiyatrosuna İki Ödül

200’de fazla oyunu değerlendiren ve kapsamlı biçimde ele alan Yeni Tiyatro Dergisi jürisi 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nin kazananlarını belirledi. İstanbul Devlet Tiyatrosu da 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinden iki ödül kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof.Dr.Erhan Tuna, Prof. Dr. A. Didem Uslu, Yetkin Yüksel, Mustafa İri, Şule Kazgan, Birce Semercioğlu, Neriman Uysal, Sibel Tomaç, Oğuz K.Oğuz, Hilal Solmaz, Dalya Uçankuş ve Yavuz Yılmaz’dan oluşan jüri, Komedi ve Müzikal dalında “En İyi Yönetmen” olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Seneye Bugün” oyunundaki rejisiyle Celal Kadri Kınoğlu’nu seçerken yine İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Ozan Uçar’ın yönettiği “Yol” oyunundaki kostüm tasarımıyla Nalan Alaylı’yı da “En İyi Kostüm Tasarımı” ödülüne layık gördü.

Ödüllerin Anadolu ayağının kazanları da açıklandıktan sonra Haziran ayı içerisinde tüm kazananlara ödülleri takdim edilecek.

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri

En İyi Yönetmen (Komedi/Müzikal)

Celal Kadri Kınoğlu (Seneye Bugün)

İstanbul Devlet Tiyatrosu

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En İyi Kostüm Tasarımı

Nalan Alaylı (Yol)

İstanbul Devlet Tiyatrosu