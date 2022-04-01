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Tahrip edilen Kadıköy Boğa Heykeli kapatıldı


Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı.

Kadıköy’de vatandaşlar tarafından tahrip edilen Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.

1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy’ün sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görülmüştü. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar oluştu. Yaşanan olay sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen ekipler, Boğa Heykeli çevresini bariyerle kapatarak yenileme çalışmalarına başladı.

“Bu eserlere sahip çıkmalıyız”

Çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuşan vatandaşlardan Ekrem Ocak, “Oldukça fazla geçmişe sahip olan bir eser. Bu tür eserlere sahip çıkmalıyız. Sadece yerli vatandaşlar değil yabancı turistler de buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu eserlere sahip çıkarsak toplumumuz için daha faydalı olur” diye konuştu.

Galeri
📆 24 Nisan 2022 Pazar 14:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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