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Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu


Kadıköy’de kentsel dönüşüme giren 11 katlı metruk binanın çatı katında söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Kadıköy’de kentsel dönüşüme giren 11 katlı metruk binanın çatı katında söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü. Alevlere teslim olan çatı havadan görüntülendi.

Yangın, Kadıköy’de saat 16.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Tellikavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme giren 11 katlı metruk binanın çatısında işçilerin söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkiyle alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 11 katlı binadaki yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangın dronla havadan görüntülendi.

📆 21 Nisan 2022 Perşembe 19:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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