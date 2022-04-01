23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlelebet Kutlu Olsun!

İstanbul’un tanınmış Doktorlarından Kardiyolog Dr Emre Ertürk beyefendi ve iş, bürokrasi ve cemiyet hayatının önemli ismi Esen Ermiş (Ertürk) hanımefendi ile başarılı bir öğrenci olan oğulları Arda ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı vesilesiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Lise öğrencisi olan Arda’nın yaşıtlarından çok ötede bir vizyonu olması bizleri hiç şaşırtmadı. Keza Annesi Esen hanımefendi Cambridge gibi uluslararası alanda lider okullarda eğitim görmüş, iş dünyasında önemli işlere imza atmış, sahada siyaset ve bürokraside önemli görevlerde bulunmuş aynı zamanda Türkiye’nin saygın işadamlarından Erdoğan Ermiş beyefendi’nin kızı. Eşi Dr Emre Ertürk bey hepimizin kalp sağlığı konusunda bilinçlenmemizi sağlayan yurt dışı ve Türkiye’de tanınan kalp doktoru. Vatana hizmet etmek için burda hizmet etmeye devam ediyoruz diyen Dr Emre Ertürk hocamız. Hal böyle olunca Arda’nın düşünce dünyası, vizyoner bakışı ve idealist sözleri bizleri genç nesiller konusunda umutlandırdı. Çocuk yetiştirirken mütevazi davranmanın, küçük kral ve kraliçeler yetiştirmek yerine sorumluluk alan bireyler yetiştirmenin, tüketim çılgınlığına kapılmamanın, üretmenin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan ailemizin verdiği mesajı özetlersek;

“23 Nisan tek bir öneme sahip değil. Birçok kıymetli anlamı mevcut. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuran TBMM’nin açılışının egemenliği padişahtan yani saltanattan alıp halka vermesini, halkı egemen kılmasından dolayı kutlamak amacını taşıyor. Ayrıca Çocuk Bayramı denmesinin nedeni Ulu Önder Atatürk’ün bu vatanı hem yeni nesillere emanet ediyorum anlamı taşıyor, hem de savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Bu Cumhuriyeti kuran ve bu uğurda şehit olan başta Atamıza ve tüm silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Oğlumuz Arda’yı Atatürk cumhuriyeti’nin değerleri ile ecdadına yakışır şekilde bilimsel, ahlaki ve insani değerlerle yetiştirdik. Sanırım naçiz bedenler toprak olsa da düşünceler ve değerleri yaşatmanın gururuyla bu vatan ayakta kalmaya devam edecek.” Bizde kendilerine bu güzel kabul ve sohbet için teşekkür ediyoruz.