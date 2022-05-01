25 – 01 Mayıs 2022 Haftalık Burç Astroloji: 27 Nisan Merkür Süper! 01 Mayıs Haftanın En Yoğun Günü!

27 Nisan haftanın En yüksek katsayılı günü olup Merkür +7 katsayısında olacaktır. 25 ve bilhassa 27 Nisanda Tr Merkür (+7) bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Ayrıca Merkür yönetimindeki İkizler ve Başak burcu evleriniz de son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslanların para evi olan 2.evleri Başak olduğundan ve Merkür yönetiminde olduğundan yükselen Aslanlara 25 ve bilhassa 27 Nisanda parasal açıdan müjdeler olabilir.

25 ve 27 Nisanda Dünya genelinde Merküryen (iletişim, ulaşım, yazılım, bilgi, belge, anlaşma, sözleşme) konularda önemli gelişmeler olabilir. 25 ve 27 Nisanda İkizler ve Başak burçlarının yıldızları parlayabilir. Toplum içinde daha görünür ve konuşur hale gelebilirler. Örneğin İkizler burcu Mansur Yavaş ve/veya Ekrem İmamoğlu 25 Nisan haftası boyunca yıldızları parlayabilir. 25 Nisan haftası boyunca İkizler burcu Trump da atacağı adımlarla Dünyanın gündemine oturabilir. Aynı şekilde Natal Güneşi İkizler olan Çin Başkanı Şi Cinping’in de atacağı adımlar 25 Nisanda Dünyanın gündemine oturabilir.

25 ve bilhassa 27 Nisanda Natal Marsı Kova olan Elon Musk Tr Merkürden alacağı olumlu etki ile iletişim ve uzayla ilgili yapacağı olası çalışmalarla Dünyanın gündemine oturabilir. Natal Marsı Kova olan Julian Assange da 25 Nisan haftası boyunca yargılandığı davalardan beraat edebilir yada lehine olumlu etkiler alabilir.

25 ve bilhassa 27 Nisanda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Natal Marsı İkizler olan Amerika’dan, Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Natal Marsı Aslan olan Kamala Harris’den Tr Merkür bazında (bilgi, belge, sözleşme, anlaşma) son derece olumlu etkiler alabilir. 25 ve 27 Nisanda ABD ile Zelenski arasında bir sözleşme/anlaşma olabilir. Belki Zelenski ABD’ye de gidebilir.

25 ve bilhassa 27 Nisanda Dünya genelinde Uzay Çalışmaları, her türlü iletişim, ulaşım, internet, yazılım konularında önemli keşifler olabilir. Yapay Zeka ile ilgili önemli yazılımlar yazılabilir. 27 Nisan özellikle Uzay ve Yapay Zeka çalışmaları için önemli bir gündür.

27 Nisanda Jüpiter ve Neptün +6 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkilemesi olasıdır. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin, Azerbaycan Başkanı Aliyev, Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi, Çin Başkanı Şi Cinping gibi isimler Tr Jüpiter ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler ve birbirlerine destek olabilirler. Özellikle Rusya Başkanı Putin’in 27 Nisanda Tr Neptün ve Jüpiterden alacağı olumlu etkilerle bir başarıya imza atması olasıdır. Belki 27 Nisanda Rusya – Ukrayna Savaşıyla ilgili olumlu bir durum ortaya çıkabilir. 27 Nisanda Rusya ve Çin’in bir yardımlaşma ve destek içinde olması olasıdır. Bu durum Putin’in işine Rusya – Ukrayna savaşında yarayabilir.

Dünya genelinde 27 Nisanda İkizler ve Yay burcunu sembolize eden uzak – yakın her türlü iletişimde, uzay çalışmalarında, füze yapımında, internet ve yapay zeka ve yazılım sektöründe son derece başarılı yeni keşifler olabilir.

27 Nisanda Tr Ay ve Venüs de +6 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin 27 Nisanda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin Tr Ay ve Venüs yüzünden hem huzuru kaçabilir hem de bir takım fırsatlar elde edebilir.

27 Nisanda Natal Marsı İkizler olan Amerika ile Natal Marsı Yay olan Rusya arasında sosyal ve siyasi konularda, ülke güvenliği ve verimi konularında bir çatışma yaşanabilir. Hafta boyu ve bilhassa 27 Nisanda Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlakların Natal Marsı İkizler, Yay olanlara, Natal Güneş ve/veya Marsı Yengeç, Boğa, Terazi olanlara çok dikkat etmeleri gerekebilir. 27 Nisanda Yengeç burcu Irak ile Terazi burcu Suriye’de sosyal ve siyasi konularda dalgalanmalar, terör faaliyetleri ve saldırıları olabilir.

27 Nisanda Tr Plüton da +6 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin 27 Nisanda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Natal Marsı Koç olan Filistin’den ve Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve/veya Suriye’den olumsuz etkiler alabilir. 27 Nisanda Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin Plütonik (doğalgaz, petrol, yeraltı kaynakları, vs) konularda olumlu etkiler alması İsrail’in işine gelmeyebilir.

29, 30 ve bilhassa 01 Mayısda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları olabilir. 30 Nisanda oluşacak Güneş tutulması ve olumsuz deprem etkileri 01 Mayısda kendini gösterebilir. 30 Nisandaki Güneş tutulması -1 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Tr Güneş hangi evinizdeyse o konulara dikkat etmenizde fayda var.

01 Mayısda hem deprem hem de olumsuz hava koşulları olabilir. 01 Mayıs Pazar günü haftanın en düşük katsayılı günüdür.

01 Mayıs Astro Carto Grafide Tr Güneş, Ay, Uranüsden olumsuz etki alan Venüs, Güneş, Plüto, Uranüs çizgilerinin geçtiği bölgeler: Türkiye (Çanakkaler, İzmir, Marmaris, Bodrum, Kocaeli, Adapazarı, Eskişehir, Konya, Alanya, Tokat, Sivas, Kakramanmaraş**, Gaziantep**, Hatay**, Rize, Bayburt, Erzincan**, Erzurum**, Bingöl**, Diyarbakır**, Mardin**), Ege Açıkları, Rodos Adası, Akdeniz Açıkları, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail**, Suudi Arabistan**, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Çin, Tayland, Tayvan, Filipinler, Endonezya**, Malezya, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya, Papua Yeni Gine, Japonya**, Amerika, Kanada, Meksika, Panama, Ekvador, Venezuella, Brezilya**, Cezayir, Libya, Mısır, Sudan, İspanya, Fransa**, İngiltere**, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Ukrayna**, Rusya**

01 Mayısda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kayması, göçükler, volkanik aktivite, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

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25 Nisan Haftası Deprem Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Deprem 35 30 42 31 30 30 29

29, 30 Nisan ve bilhassa 01 Mayısda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

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25 Nisan Haftası Hava Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Hava 61 60 76 53 52 53 51

01 Mayısda olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

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Not:Yatırım Tavsiyesi Değildir!

25 Nisan Haftası Ons Altın Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Ons Altın 27 26 26 20 24 20 20

25 Nisanda Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

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25 Nisan Haftası Ons Gümüş Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Ons Gümüş 50 47 45 32 30 33 31

25 Nisanda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

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25 Nisan Haftası Dolar/TL Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Dolar 29 26 20 13 14 15 15

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar TL 10 6 7 7 5 5 6

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Fark 19 20 13 6 9 10 9

26 Nisanda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

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25 Nisan Haftası Bitcoin Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Bitcoin 27 30 26 22 22 23 21

26 Nisan Bitcoin diğer günlere göre son derece yükselebilir.

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Deprem Katsayıları için Yer altını sembolize eden Akrep burcunun aldığı katsayıların toplamı (+/-) hesaplanmıştır.

Dolar ve Türk Lirasının katsayılarında Kuruluş tarihlerine göre Natal Venüslerin katsayıları hesaplamaya alınmıştır. Doların Natal Venüsü Yengeç (Tr Ay) Türk Lirasının Natal Venüsü Akrep (Tr Plüto) burcundadır.

Bitcoin için 03 Ocak 2009 tarihi kullanılmaktadır. Bitcoinin Natal Güneş ve Marsı Satürn yönetiminde Oğlak ve Natal Venüsü Balık burcunda Neptün yönetimindedir.

Yükselen burçların yorumu için katsayı sistemi kullanılmaktadır. Natal gezegenlerinin katsayısını bilenler Transitlerin yanındaki katsayıyı toplayıp/çıkartıp kendi gezegenlerinin güncel katsayılarını bulabilirler. https://www.facebook.com/MediaCat25

Natal Gezegenlerin Katsayıları

Aşağıdaki tablodan Natal Gezegenleriniz (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, vs) hangi burçtaysa katsayılarını toplayıp/çıkartarak bulabilirsiniz.

Astrolojik Evlerin Katsayıları

Aşağıdaki tablodan Astrolojik Evlerinizin Katsayılarını bulabilirsiniz.

25 Nisan Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır.

Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————————————————————-

(25, 27 Nisan 2.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 2.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 5.ev, 11.ev konuları Dikkat, 3.ev, 9.ev konuları Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————————————————————————–

(25, 27 Nisan 1.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 1.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 4.ev, 10.ev konuları Dikkat, 2.ev, 8.ev konuları Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————————————————————–

(25, 27 Nisan 12.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 12.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 3.ev, 9.ev konuları Dikkat, 1.ev, 7.ev konuları Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————————————————————-

(25, 27 Nisan 11.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 11.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 2.ev, 8.ev konuları Dikkat, 12.ev, 6.ev konuları Süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————————————————————-

(25, 27 Nisan 10.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 10.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 1.ev, 7.ev konuları Dikkat, 11.ev, 5.ev konuları Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————————————————————–

(25, 27 Nisan 9.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 9.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 12.ev, 6.ev konuları Dikkat, 10.ev, 4.ev konuları Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————————————————————–

(25, 27 Nisan 8.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 8.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 11.ev, 5.ev konuları Dikkat, 9.ev, 3.ev konuları Süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————————————————————

(25, 27 Nisan 7.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 7.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 10.ev, 4.ev konuları Dikkat, 8.ev, 2.ev konuları Süper)

Yükselen Yay ————————————————————————————————————————

(25, 27 Nisan 6.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 6.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 9.ev, 3.ev konuları Dikkat, 7.ev, 1.ev konuları Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————————————————————

(25, 27 Nisan 5.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 5.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 8.ev, 2.ev konuları Dikkat, 6.ev, 12.ev konuları Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————————————————————-

(25, 27 Nisan 4.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 4.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 7.ev, 1.ev konuları Dikkat, 5.ev, 11.ev konuları Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————————————————————–

(25, 27 Nisan 3.ev Merkür Süper, 01 Mayıs 3.ev Güneş, Ay, Uranüs Dikkat, Hafta boyu 6.ev, 12.ev konuları Dikkat, 4.ev, 10.ev konuları Süper)

Günlük Ön Plana Çıkan Transitler

25 Nisan Pazartesi -1

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Plüto Oğlak +/-3 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Mars Balık +/-2 (+ Balık, Koç, İkizler**, Yengeç, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Güneş Boğa +/-2 (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova) (+ Koç, İkizler, Yengeç**, Başak, Terazi, Yay, Oğlak**, Balık)

Merkür Boğa +7 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Ay Kova +4 (+ Bütün burçlar Bilhassa Boğa, İkizler, Akrep, Yay)

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26 Nisan Salı -1

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Merkür Boğa +6 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Venüs Balık +/-5 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Plüto Oğlak +/-4 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Güneş Boğa +/-2 (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova) (+ Koç, İkizler, Yengeç**, Başak, Terazi, Yay, Oğlak**, Balık)

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27 Nisan Çarşamba -2

Güneş Boğa -1 (- Boğa, Koç, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova, Balık) (+ İkizler, Yay)

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Merkür Boğa +7 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +6 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +6 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Venüs Balık +/-6 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Ay Balık +/-6 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Plüto Oğlak +/-6 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

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28 Nisan Perşembe -3

Güneş Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Ay Koç -1 (- Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak, Kova)

Merkür Boğa +6 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Venüs Balık +/-5 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Plüto Oğlak +/-5 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

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29 Nisan Cuma -3

Güneş Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Ay Koç -1 (- Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak, Kova)

Merkür Boğa +6 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Venüs Balık +/-5 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Plüto Oğlak +/-2 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

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30 Nisan Cumartesi -3 Merkür İkizler

Güneş Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Ay Boğa -1 (- Boğa, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova**) (+ Başak, Balık)

Merkür İkizler +6 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Venüs Balık +/-5 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Plüto Oğlak +/-4 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

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01 Mayıs Pazar -3

Güneş Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Uranüs Boğa -1 (- Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık)

Ay Boğa -1 (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova) (+ Yengeç, Başak, Oğlak, Balık)

Merkür İkizler +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa Aslan, Başak, Kova, Balık)

Jüpiter Balık +5 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Neptün Balık +4 (+ Bütün burçlar Bilhassa İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak)

Satürn Kova +3 (+ Bütün burçlar Bilhassa Boğa, İkizler, Akrep, Yay)

Venüs Balık +/-5 (+ Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova) (- Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Plüto Oğlak +/-3 (+ Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık) (- Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

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