İstanbul’da 40 yolculu İETT otobüsü alev topuna döndü

Beyoğlu’nda çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu otobüs alev topuna döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Beyoğlu’nda 40 yolculu İETT otobüsü alev topuna döndü – Tıkla İzle

Yangın, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyir halindeki Fırat Aras yönetimindeki 34 DR 2734 plakalı İETT otobüsünde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu otobüs adeta alev topuna döndü. Otobüste bulunan 40 yolcu hızlı bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

“Yolcuların hepsini tahliye ettim”

Otobüs şoförü Fırat Aras, “Kırmızı ışıkta beklerken sol aynadan otobüsün alev aldığını gördüm. Hemen sağa çektim. İçinde 40-45 yolcu vardı. Onları tahliye ettim, indirdim. Yangın söndürmeyle müdahale ettim ama söndüremedim. İtfaiyeye haber verdim. Onlar da müdahale ettiler. Çok şükür hiç kimse telaş yapmadı. Alev tam otobüsün içine ulaşmadan yolcuların hepsini tahliye ettim. Alevin çıktığını görünce direkt sağa çektim. Yolculara “hiç panik yapmadan aşağı inelim lütfen. Araç yanıyor.” dedim. Hiç kimseye bir şey olmadı. Herkes aşağı indi, sağa çektim. Hararet olsa ekranda görünürdü. Büyük ihtimal yağdan, sıcaklıktan veya elektriksel mekanik bir sorundan meydana geldi” dedi.

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