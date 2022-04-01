İNDER: Vatandaşlık için alt limitin yükseltilmesinin birden fazla faydası olur

İNDER ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklamasında;

Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için alt limitin 400 bin dolara çıkarılması yerinde bir karardır. Vatandaşlık için alt limitin yükseltilmesi bir çok yönden olumlu bir gelişme sağlayacaktır. Zira gerek jeopolitik gerekse tarihi ve doğa açısından ülkemizin her karış toprağı ve vatandaşlığı çok değerlidir. Diğer taraftan bu değere sahip olmak isteyenlerin ödeyeceği para, ülkemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizden gayrimenkul alacak olan yabancıların daha nitelikli olmasına vesile olacaktır.

Son yıllarda ülkemizde satılan her 4 gayrimenkulden 3’ünün vatandaşlık amaçlı olduğu göz önüne alınacak olursa, alt limitin artırılması nitelikli ve varlıklı yabancılar için fazla bir önem arz etmeyecektir. Diğer bir ifade ile yabancıya satış hedefinde çok büyük sapmalara yol açmayacaktır.