Yıldırım Gündoğdu’nun yeni kitabı “Arap Kızı” yayınlandı

Gazetemiz yazarlarından Yıldırım Gündoğdu’nun yeni kitabı “Arap Kızı” yayınlandı

Akademisyen Prof. Dr. Suad Sakallı Gümüş, kitap hakkında yaptığı değerlendirmede;

“Bir solukta okuyacağınız, Karaman-Adana-Hatay üçgeninde cereyan eden olayları olabildigince doğal ama bir o kadar da sürükleyici bir dille aktaran bir yapıt!

Her okuyucunun icinde kendinden bir şeyler bulacağı bir hikâye. Kültürel gözlemlerin ustaca betimlendiği ve açık yüreklilikle ortaya konduğu, iç muhasebenin samimiyetle paylaşıldığı bir eser!

Satır aralarında yapılan genel yaklaşımsal değerlendirmeler, okuyucuyu yormadan ve farkına varmadan sorgulamaya, gerçekliği aramaya yönlendiriyor.

Karaman’da yaşamış ve görev yapmış bir Hataylı ve Çukurova’yı cok iyi bilen biri olarak gözlemlerin ve anlatımın tutarlılığına, derinliğine hayran kaldım!

Eminim her okuyucu kitabı beğeniyle okuyacaktır!” dedi.