Fenerbahçe, derbi maçta evinde Galatasaray’ı 2 – 0 yendi

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 4 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 4 maç sonra kazandı.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy’de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Mert Hakan’ın kafayla arkaya aşırttığı topta Serdar Dursun çaprazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

85. dakikada soldan kazanılan korner atışında Ferdi ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top arka direkteki Halil’de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelere gitti ancak Hakem Atilla Karaoğlan, Halil’in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc, Mert Hakan (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi, İrfan Can (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun (Berisha dk. 90+1 ?)

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau (Halil Dervişoğlu dk. 74), Babel (Morutan dk. 83 ?), Kerem, Gomis (Arda Turan dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)

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