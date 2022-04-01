Betül Fırat’tan & “Mihrinin Hicranı” şiir kitabı

Betül FIRAT ‘IN “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık’ta Eylül 2021 de yayınlandı. Betül FIRAT ‘IN ilk şiir kitabı olan “Mihrinin Hicranı” den edinmek için Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık’ın Web sitesinden edinebilirsiniz.

Betül Fırat; “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabının önsözünde:

“Deneme türündeki Mavinin Fecri kitabımdan sonra, şiir ve yazın türünde olan ikinci kitabım Mihrinin Hicranı ile okurlarla buluşma heyecanı yaşıyorum. Mihri güneş, sevgi, aydınlık için kullanıldığı gibi eylül anlamı da taşımaktadır. Kitabının anlamını tamamen okuyucunun takdirine bırakmak geçti içimden. İnsanlar neler düşünür, neler hisseder diye düşündüm. Yarım kalan bir aşkı düşünmez mi insan; düşünür. Hayatı, hissettiklerini, yaşadıklarını, yaşayamadıklarını düşünür mesela. Karamsar olduğumu düşünenler olabilir, gayet doğal. Sadece içimden geçip kalemimden düşenler okurla paylaştıklarım. Şiir okurken en önem verdiğim şey kelimelerle nasıl oynandığı değil; bana nasıl hissettirdiği olur genelde. O yüzden de içinizde iyi kötü bir hissi harekete geçirebildiysem amacıma ulaşmış sayabilirim kendimi. Ben insanların ruhuna, kalbine ve aklına dokunabilmeyi seviyorum. İnsanlara kalkıp büyük büyük şeyler yapmaya gerek olmadan nasılsın diye sormak veya ne hissettiğini paylaşabilmek en büyük mutluluk bence. Herkes anlaşılmamaktan yakınırken; içimi de görmesinler diye üstün çaba sarf ederken ben bunlara gerek görmedim. “İçin dışın bir olsun” derler; öyle olsun diye uğraştım. Uzun yıllarımı aldı Mihrinin Hicranı’ nı oluşturmak. Kararsız da kaldım tabii ki yayımlanıp yayımlamaması yönünde. Yazmak ruhumun yorgunluğunu aldığı için sürekli bir aktarım içinde olmuşum fark etmeden. Kalemimden kâğıda geçenler şimdi size hitap etmek için düzenlendi. Kurgu da olsa içimden geldiği gibi yazmayı tercih etmişimdir. Zamana, hayale, kırgınlıklara, azlığa-çokluğa, yaşamaya-yaşamamaya, sevmeye-sevilmemeye ve içinde bulunduğumuz evrene çokça kafa yormuş olsam gerek. İsyan etmeden sitem etmekte buldum yolu. Takdirlerinizle “Şair” mertebesine çıkmak en güzel destek olsa gerek. “En zoru, şiir yazmak” der bilenler. Sadece şiirler değil aforizmalar, gün bitimi yorgunlukları, olanlar olmayanlar da var bu kitapta. Hicran bir insanın yüreğidir. İnsanları ele veren her zaman gözleri olmayabilir. Hissettiği ve hissettirdiği kadar aşk aşktır, sevgi sevgidir ve yaşam yaşamdır. Siz ne hissediyorsanız odur gerçeğiniz.” diyor.

Kitap için Ne dediler:

Hicran bir insanın yüreğidir. İnsanları ele veren her zaman gözleri olmayabilir. Hissettiği ve hissettirdiği kadar aşk aşktır, sevgi sevgidir ve yaşam yaşamdır. Siz ne hissediyorsanız odur gerçeğiniz.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Şiir, öyle nazik bir ruh halidir ki, insan engelleyemez kendini. O; doğar, büyür, yaşar ve yaşar, ölüm asla mümkün değildir şiir için. Şairi, doğası gereği toprak olsa da eskimez, hep taze ve yeni kalır.

Yazar ve Şair Erol KARATEKİN

Gülerken de ağlarken de çocuk olur aslında insan. Kalbini küçük parmaklara emanet eder ama büyük kelimeler, büyük şiirler bırakırsın dünyaya. Okundukça sen hiç tanımadığın insanlara düşer kelimelerin. Mihrinin Hicranı kitabında hangi yaprak kime dökülür, hangi ay ya da hangi mevsim hatırlanır bilmiyorum. Bana hep Eylül’ü hatırlatır; güneşini en çok sevdiğim mevsimi. Duygu kadını olarak yola çıkmasa da hayatın seçtiği, hayatın güldürüp ağlattığı şairin duyguları kalemine sığmamış, dizelere dökülmüş. Her insanın bir durağı vardır. Kimi Hüzün limanında bekler. Kimi de beklerken güler. Mihrinin Hicranı hüzün limanında bekliyor hissi uyandırdı bende. Kalemin daim olsun kardeşim.

Şair Osman CENGİZ

Kitabın Künyesi;

Mihrinin Hicranı Yazar: Betül Fırat

Yayın Tarihi: 07.09.2021

ISBN: 9786254124082

Dil: TÜRKÇE

Sayfa Sayısı: 318

Cilt Tipi: Karton Kapak Kâğıt

Cinsi: Kitap Kâğıdı

Boyut: 13 x 19,5 cm

Betül Fırat Hakkında;

13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi Yayladibi Köyü’nde doğdu. Astsubay baba ve ev hanımı annenin dört çocuklarından ilki. İlköğretimini Ankara ve Diyarbakır’da, liseyi ise babasının askerlik mesleği gereğince bulundukları Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir. Amasya, Ankara, Şırnak-Cizre, Diyarbakır, Samsun illerinde bulunmuş ve bunun yanında birçok ili de gezme fırsatı yakalamıştır. “Farsak ve Sessiz Çığlık Projelerinde yer almış, çeşitli eğitimler almış ve vermiş; aynı zamanda hizmet içi eğitimler akabinde eğitim görevlisi olmuştur. Hayatının belli bir döneminde sporla ilgilenmiş, yüzde kırk bedensel engelli olması dolayısıyla lisanslı sporcu olarak Türkiye Engelli Bayan Halter 2009 (Benç Press) Şampiyonası’na katılarak ikinciliği yakalamıştır.

Yazı ve şiir yazmaya lise yıllarında başlamış ve hala devam etmektedir. Bazı yazıları Posta Gazetesi Çengelli İğne Köşesi’nde ‘Doğamızın Gereği’ ve ‘Kabul Olmak’ Başlıklarıyla, diğer eserleri de çeşitli web sitelerinde yayınlanmıştır. Kitap okumayı ve yazı yazmayı tutku haline getirmiştir. Bugüne kadar yazdıklarının bir bölümünü kitap haline getirmiş ve ‘Mavinin Fecri’ ilk ve ‘Mihrinin Hicranı’ ikinci kitabı olmaktadır. Yazarımızın şu an roman kitabı hazırlıklarını devam ettirmektedir. Göl Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisinde hem Kültür Kurulunda yer almakta hem de dergide köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli web gazeteleri ve web edebiyat sayfalarında köşe yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda Yazar Betül FIRAT youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve şiirlerini besteleterek yayınlamaktadır. Ayrıca ‘Edebiyat Sanat Meltemi’ Web sayfası yönetimi ve yazarlığı o yapmaktadır. Yazarımız edebiyat ve sanat hayatına yeni projelerle devam etmek istemektedir