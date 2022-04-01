En İyi Bursa Diş Polikliniği

Her yaştan insan için genel sağlık adına diş sağlığı önemli bir yer tutmaktadır. Kimi zaman irsi kimi zaman bakımsızlık nedeniyle hasar gören Dişlerimizin sağlıklı bir duruma kavuşabilmesi uzman diş hekimleri tarafından tedavi ve bakımlarının düzenli olarak yapılıyor olması gerekmektedir. Bursa için iyi bir diş polikliniği arıyorsanız Turkuaz Dent ile iletişime geçebilirsiniz. Diş bakım ve tedavilerine dair tüm uygulamaların uzman hekimler tarafından yapıldığı Bursa diş polikliniği en doğru tedavi yöntemlerini uygulayarak diş sağlığınıza kavuşmanızı hedeflemektedir.

Bursa Diş Polikliniği Bünyesinde Ağız ve Diş sağlığınız a dair tüm tedaviler uygulanmaktadır. Ağız, diş ve çene cerrahisi ile birlikte çocuk diş hekimliği konusunda uzman bir destek alabilirsiniz. Aynı zamanda son yılların en gözde tedavi yöntemlerinden birisi olan implant tedavileri için Turkuaz Dent polikliniğine başvurabilirsiniz.

En İyi Bursa İmplant Tedavisi

Turkuaz Dent bünyesinde Bursa implant tedavisi çalışmaları yapılmaktadır. Son yılların en etkin tedavi yöntemlerinden birisi olan implant uygulamaları gerçek dişinize en yakın dişlere sahip olmanız için geliştirilmiştir. Uzun yıllar güvenli bir şekilde kullanım istiyorsanız eksik olan dişlerin izin yerine İmplant tedavisi yaptırabilirsiniz. Bursa İmpalant tedavisi süreci ve fiyatları hakkında detaylı olarak bilgi alabilmeniz için Turkuaz Dent Polikliniği’nde ön muayene olabilirsiniz. Ortodonti uzmanları Tarafından yapılan ön muayene sonucunda implant tedavinizin tüm detayları sizlere aktarılmaktadır