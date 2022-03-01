Durbakayım, “KDV yükünün azalması, yeni projeleri tetikler”

İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) ve TEKNİK YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi DURBAKAYIM

“KDV indirimi, bir yandan pandemi diğer yandan sınırlarımızın etrafında yaşanan savaşlar nedeniyle olumsuz etkilenen sektörümüz için iyi bir haber oldu. Sektörümüzün uzun yıllardan beri gayrimenkullerde uygulanan KDV oranlarında beklediği iyileştirme haberi, sektörümüz için moral kaynağı olmuştur. Bu sayede üzerinde taşıdığı KDV finansman yükü azalan sektörümüz, KDV iadeleri için harcadığı zaman ve emeği asli işine yöneltebilecek.

Yıllardan beri Afet Riski Altındaki Alanlarda 150 m2 sınırını 1 m2 dahi aştığında yüzde1 olan KDV oranının yüzde18 olarak uygulanması çok anlamsızdı. Sektörümüz, nihai tüketicinin yüzde18 KDV yükünün altına girmemesi için projelerdeki daire büyüklüğünün 150 m2‘yi geçmemesi için çok büyük uğraş veriyordu.

Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte 150 m² altındaki daireler için arsa değerine göre uygulanan 3 kademeli KDV sisteminden, daire büyüklüğüne bağlı 2 kademeli KDV sistemi getirildi. Eski sistemde arsa değeri 1.000 TL’ye kadar olan projelerdeki 150 m²’den küçük dairelerin KDV’si yüzde 1; arsa değeri 1.000 – 2.000 TL arasında olan projelerdeki dairelerin KDV’si yüzde 8, arsa değeri 2.000 TL’nin üzerinde olan projelerdeki KDV oranı ise yüzde 18 idi. Riskli alanlarda (kentsel dönüşüm projelerinde) ise daire büyüklüğü 150m²’nin altındaki dairelerde yüzde 1 KDV uygulanırken, 150 m²’den büyük dairelerin tamamı için yüzde 18 KDV alınıyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte Afet Riski Altındaki Alanlarda 150 m2’ye kadar olan dairelerdeki KDV oranının yüzde 1, bunun dışındakilerde yüzde 8 oldu. Her iki durumda da sadece 150 m2’yi aşan kısımlar için KDV’nin yüzde18 olarak uygulanması son derece adil bir çözüm olmuştur.

Diğer taraftan yüzde 18 KDV ödenerek alınan arazide geliştirilen projelerde, KDV’si yüzde1 olan gayrimenkul projeleri yapılabiliyordu. Bu da proje geliştirilmesinde büyük bir engel teşkil ediyordu. KDV oranının yüzde 8’e inmesi ile bu alanda da bir hareketlilik doğacaktır.

Sayın Reisicumhurumuzun, ticari gayrimenkullerde de yüzde18 olan KDV oranını yüzde 8’e, gayrimenkul alım satım vergilerinin de yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmesi yönünde değerlendirme yapmasını beklemekteyiz. Gerek KDV oranlarının inmesi, gerekse alım satım vergi oranlarının azaltılması ile kayıt dışılık azalacak, böylece devletin topladığı vergilerin matrahları artmış olacağından geliri de artacaktır. Gayrimenkul Sektörü olarak, haksız rekabetin önlenebilmesi için tüm işlemlerin gerçek bedeller ile kayıt dahilinde olmasını arzu ediyoruz.