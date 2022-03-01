Burak Elmas’ın ardından

Galatasaray’da olağan mali genel kurulu beklendiği gibi sonuçlandı. Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Daha önceki rahmetli başkan Mustafa Cengiz de bu durumla karşılaşmıştı.

Mustafa Cengiz “ibrasızlığı” mahkemeye taşımış, mahkeme o dönemki yönetimi haklı bulmuştu. Burak Elmas mahkeme yolunu seçmeyip sonucu kabul etti ve tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Başkan nihayet Galatasaray için doğru olanı yaptı. İstenmiyorsanız orada durmaya, uzatmaya da gerek yoktur. 9 ay aradan sonra Galatasaray’ı yeni bir seçim kaosu daha bekliyor.

Kaos diyorum çünkü Burak Elmas dönemini göz önünde bulundurunca Galatasaray’ın kaybedecek bir 9 ayı daha yok. Şu ana kadar Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu ise başkanlık için arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yapacağını söyledi. Adaylara belki Dursun Özbek de katılabilir. 23 Nisan’da çoğunluk sağlanamadığı taktirde seçim 30 Nisan’da yapılacak.

Önümüzde yaklaşık bir aylık süreç var. Zaman ne gösterir bilinmez ama Galatasaray’ın şu anki durumunu da göz önüne alırsak başkanlık için kim aday olursa olsun işi hiç de kolay değil. Galatasaray camiasını mutlu etmek hatta en önemlisi taraftarı mutlu etmek epey bir zor olacak.

Taraftar demişken onların gözünden bakıldığında ise Fatih Terim ön plana çıkıyor. Çoğu Galatasaray taraftarı Terim’i artık Galatasaray Kulübü’nün Başkanı olarak görmek istiyor. Haksız da değiller, şöyle bir baktığınızda sanırım Fatih Terim dışında camiayı bu kaostan kimse kolay kolay çıkaramaz.

Son bir not da Burak Elmas için düşelim. 9 ay gibi kısa bir sürede başkanlıktan olmak yıkıcı olsa gerek. Zaten ibra gecesi de sonuçlar açıklandığında Burak Elmas “yıkılmış” bir haldeydi. Kolay değil, bir de onun açısından bakmak lazım. Şarkıcı Burak Kut’un da söylediği gibi: Yaşandı bitti saygısızca.

Twitter: @yusufpolat7536İnstagram: @yusufpolat7536