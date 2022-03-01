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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbullulara kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbullulara kuvvetli kar yağışı uyarısı


Yetkililer, İstanbul’da 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiği açıklandı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dışarıda olanların evlerine dönmesi ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul’da motokurye ve scooter’a kar yasağı

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 17.30’dan sonra bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını bildirildi. 

📆 18 Mart 2022 Cuma 17:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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