TükoDer, TÜKETİCİYİ, TÜ-KET-Tİ-NİZ!

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada;

Bugün 15 Mart.. Dünya Tüketici Hakları Günü. Bugün sizlere; Tüketicilerin yaşam kalitesinin yükseldiğini, Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde karşılık bulduğunu, hak ihlallerinin yapılmadığını, tüketicinin sağlıklı, besin değeri yüksek, ekonomik gıdaya ulaşımı ve pahalılık diye bir sorunu olmadığını anlatmak isterdik.

Ama nafile… Söyleyecek tek bir sözümüz kaldı:

TükoDer, TÜKETİCİYİ, TÜ-KET-Tİ-NİZ!

Türkiye’de 83 Milyon vatandaşın hepsi Tüketicidir.

Ne yazık ki sadece ismi kaldı, kendisi TÜ – KEN – Dİ !

Döviz Krizi, Ekonomik Kriz, Savaş Krizi derken, ülkenin içine girdiği darboğazın faturası aşırı zamlar ile tüketiciye ödetiliyor. Bu krizlerin hiç birinin nedeni ve sorumlusu tüketici değildir, neden biz ödeyelim, krizi çıkartanlar ödesin.

Gün geçmiyor ki bir zam haberi almayalım, marketler de her gün etiket değişir oldu, çarşı pazarda tezgahların yanından geçilmiyor, seyahat biletleri uçmuş durumda, bir yılda akaryakıta gelen yüzde 200’ün üzerinde, elektriğe yüzde 185’e varan, gıdalarda yüzde 200’ü aşan zamlar artık tüketiciyi TÜKETMİŞTİR.

Zamlar geldikçe ÖTV ve KDV artmakta olup tüketicinin tüketimden kaynaklı yükü de artmaktadır.

Gıda fiyatlarının indirilmesinin yolu ithalat yada depo baskınlarından geçmez. İflas eden tarım politikalarının değiştirilmesinden, betonlaştırılmaya çalışılan tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılarak, küstürülen çiftçinin tarlaya dönmesinin teşvik edilmesi ve üretimden geçer. Zeytinlik alanlarını şirketlere peşkeş çekmekten geçmez, tam tersi; yeni zeytin ağaçları dikmekten geçer.

Artık, yedi ürün üreten değil, kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olmak istiyoruz. Ülkenin gıda egemenliğini ulus ötesi şirketlere teslim etmeyin.

Uzun yıllar sonra, yılın ilk ayında asgari ücret ile açlık sınırı kafa kafaya gelmiştir. Tüketici geri kalan 11 ayda açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye çalışacaktır. Emeklinin durumu içler acısı.

Zamlardan dolayı tüketici sağlıklı, besin değeri yüksek, ekonomik gıdaya ulaşamamakta, merdiven altı, taklit ve tağşiş ürünlere yönelmektedir. Bu ürünler nedeniyle toplum sağlığı ciddi tehdit altındadır.

Tüketici TÜKETEMEDEN TÜKENİYOR

2022 Dünya Tüketici Hakları Günü’nün teması “Adil Dijital Finans” olarak belirlendi. Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan tüketici örgütleri, tüketiciler için adil dijital finans çağrısı yaparak bu konuda farkındalık çalışmaları ve etkinlikleri yaparken, Türkiye’deki tüketici örgütü olarak bizler ise zamlar, açlık ve yoksulluk ile mücadele çağrısı yapmak zorunda kalıyoruz.

Dünya dijital çağda tüketici sorunlarının çözümü doğrultusunda farkındalık için etkinlikler yaparken bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da, tüketicinin evrensel hakkı olan temel ihtiyaçların Türkiye‘de karşılığını bulması için etkinlikler yapıp mücadele ediyoruz.

Adı ne olur ise olsun savaş; işsizlik, açlık ve yoksulluk, savaş; kazanılmış evrensel hakların gaspı, savaş; barınamamak, sağlıklı beslenememek demektir. Savaşın faturasını yeni zamlarla ödemek istemiyoruz. Bu nedenle SAVAŞA HAYIR DİYORUZ. Savaş ekonomik etkilerinin yanında halkların yaşam hakkının elinden alınmasıdır. Bu nedenle SAVAŞA HAYIR DİYORUZ.

Sağlıklı yaşam evrensel hakkımızdır. Ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti almamızın teminatı olan 7/24 hizmet veren sağlık emekçilerimiz için “çekip gitsinler” demek yerine, onlara uygulanan şiddete karşı önlemler almak, çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için çalışma yapılarak, onlara sahip çıkmak gerekir.

Tüketicinin temsil hakkı ayaklar altındadır, tüketiciyi ilgilendiren düzenlemelere genelde güçlü olan tarafların talepleri yansırken, güçsüz olan tüketici talepleri yansımamaktadır.

Ve her yıl olduğu gibi, 2022 yılında da zamlar, yoksulluk ve açlıkla mücadele ettiğimiz için, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları gününü KUTLAYAMIYORUZ.

VE BUGÜN, BURADAN, BİZİ YÖNETENLERDEN TALEP EDİYORUZ!

-Artık bizde 15 Martlarda dünyadaki tüketici örgütleri gibi dijital çağda tüketici sorunları konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu nedenle ülkenin gündeminden yoksulluk ve açlık sorununu çıkarın,

-Zamlara bir son verin, zamları geri alın

-Elektrik temel ihtiyaçtır, kamu hizmeti olarak verilmesini sağlayın, elektrik üretim ve dağıtımını kamulaştırın. Tüketiciye ekonomik elektrik kullanımı sağlayın,

-Alım gücü düşen maaş ve ücretleri güncelleyin,

-Tüketici yanlısı politikalar oluşturun, tüketicilerin örgütlenmesini engellemeyin, tüketicilerin temsil hakkını kullandırın.

-Şehirlerin, ormanların, koruların, dağların, ovaların, meraların, yaylaların talanına son verin. Betonlaştırmadan vazgeçin,

-Suyumuzu özgür bırakın, suyumuzu zehirlemeyin,

-Tarım arazilerine göz dikerek ranta kurban etmeyin. Küresel şirketleri, doların yeşilini değil, halkı düşünün,

-Doğanın ekolojik dengesini değiştirecek, tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit edecek, sağlıklı çevrede yaşam hakkını ortadan kaldıracak, bilim adamlarının karşı çıktığı, Kanal İstanbul projesinden vaz geçin.

Evrensel Haklarımızın Türkiye’de karşılığını bulması, zamlara, yoksulluğa, açlığa, hak ihlallerine karşı, TÜKODER olarak örgütlü gücümüz ile tüketicilerle birlikte yolumuza ve mücadelemize devam edeceğiz

YAŞASIN TÜKETİCİNİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ

YAŞASIN TÜKODER