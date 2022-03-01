Kadıköy’de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı

Kadıköy’de kontrolünü kaybeden lüks otomobil sürücüsü, park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

Kadıköy’de kontrolünü kaybeden lüks otomobil sürücüsü, park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Kazada park halinde bulunan otomobil içerisindeki bir kadın yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emel Bulvarı Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Baha kontrolündeki 34 BAH 32 plakalı Bentley marka lüks otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü, lüks otomobiliyle park halinde bulunan 34 KP 1446 plakalı Opel marka ve 34 LL 7110 plakalı Mercedes marka otomobillere çarparak durabildi. Park halinde bulunan otomobil içerisindeki kadın çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadının ilk müdahalesi ambulansla olay yerinde yapıldıktan sonra Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan lüks otomobili çekmek için cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobillerin çekici ile olay yerinden götürülmesi sonrası temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.