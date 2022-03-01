İSTANBUL’UN MEYDANLARI MÜZİKLE BULUŞUYOR

İBB, ‘İstanbul Kavuştayı’ ile şehrin meydanlarını müziğin ritmiyle dolduracak. Sevilen sanatçılar, 11 meydanda ücretsiz konserlerle İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda başlattığı ‘İstanbul Kavuştayı’nı, kentin meydanlarına taşıyor. Sevilen etkinlik serisi, Mart ayı boyunca şehrin 11 farklı meydanını müzikle buluşturacak. Popüler isimlerin sahne alacağı ücretsiz konserler ile İstanbul’un meydanları festival alanına dönüşecek.

MÜZİK DOLU BAHAR BAŞLIYOR

‘İstanbul Kavuştayı’ konser serisinde ilk buluşma 4 Mart Cuma günü başlayacak. Türkiye’nin en çok dinlenen gruplarından Madrigal, Esenler Dörtyol Meydanı’nda İstanbullularla buluşacak. Konserler kapsamında Küçükçekmece Sahil Parkı’ndan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na, Beykoz Çayırı’ndan Bağcılar Meydanı’na kadar birbirinden farklı meydanlarda müziğin sevilen isimleri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kültür sanatı herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan İstanbul Kavuştayı serisi, yaz ve sonbahar döneminde yeni konserlerine devam edecek.

İstanbul Kavuştayı Konser Takvimi:

4 Mart Cuma, Saat: 20.00 – Madrigal / Esenler Dörtyol Meydanı

5 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 – Şakalı Akustik / Küçükçekmece Sahil Parkı

6 Mart Pazar, Saat: 19.00 – Can Bonomo / Beykoz Çayırı

11 Mart Cuma, Saat: 20.00 – Ceza / Bağcılar Meydanı

12 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 – Melike Şahin / Pendik Sahil Meydanı

18 Mart Cuma, Saat: 20.00 – Gaye Su Akyol / Avcılar Sahili

19 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 – Hey! Douglas / Tuzla Sahil Meydanı

20 Mart Pazar, Saat: 19.00 – Kaan Tangöze / Çekmeköy Meydanı

25 Mart Cuma, Saat: 20.00 – Büyük Ev Ablukada / Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı

26 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 – Shantel / Çatalca Cumhuriyet Meydanı

27 Mart Pazar, Saat: 19.00 – Pinhani / Esenyurt Cumhuriyet Meydanı