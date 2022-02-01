TÜKODER, SAVAŞ TÜKETİCİ İÇİN AÇLIK VE YOKSULLUKTUR

TÜKODER – Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama da; “Ortadoğu’da uzun süre devam eden emperyal vekalet savaşları, bugün yakın coğrafyamızda farklı bir boyut almıştır. Sömürgecilerin savaş kulübü NATO’nun yayılmacı politikalarına alan açmak için bir süredir artarak devam eden savaş provokasyonlarının karşısında, çarpık milliyetçilik ve emperyal ihtiraslarla; barışın değerini çok iyi bilen uluslar, bir savaşla karşı karşıya bırakılmıştır.

Halkımız savaşın acı sonuçlarını da barışın değerini de oldukça iyi bilmektedir. Yıllarca bitmek bilmeyen savaşlara sürüklenip, bağımsızlığı için savaşan bir halk, olarak ‘yurtta barış, dünyada barış’ özlemimizden vazgeçmiyoruz.

Emperyalist güçlerin dünya halklarını daha çok sömürebilmek adına çıkardıkları savaşlar tüketicinin uzun uğraşlar sonucu sağladığı ekonomik ve demokratik kazanımlarını yok eder.

Ne adına olursa olsun savaş çıktığı coğrafyada ve dünyada insanlar için açlık ve yoksulluktur.

Kendi milliyetçi ve emperyalist çıkarlarını öne çıkaran güçler barışın değerini çok iyi bilen bu coğrafyanın halklarını açlığa sefalete ölüme sürükleyecek bir savaşla karşı karsıya bırakmıştır.

Halbuki silahlanmaya harcanan bir yıllık bütçe ile dünya insanının açlık ve yoksulluk sorunu ortadan kalkıyor.

AB ve ABD’de bir yılda kozmetiğe harcanan para ile dünyada sağlık sorunun ortadan kalkıyor.

TÜKODER, NATO yayılmacılığına karşı olmakla birlikte, tarihsel referanslara dayanan milliyetçilik anlayışıyla oluşacak emperyalist hedefleri ve ihtirasları kabul etmiyor bu nedenle SAVAŞA HAYIR diyoruz.

Bu savaşın ülkemizde geçmişten bugüne uygulanan yanlış sosyal ve ekonomik politikalarla daha da yoksullaşmış tüketicinin yoksulluğunu daha da arttıracağına inandığımız için SAVAŞA HAYIR diyoruz.

Daha şimdiden döviz kurları yükselmeye başlamıştır. Yaşanabilecek olan yüksek döviz kurlarıyla yeni zamlarla karşılaşmamak için SAVAŞA HAYIR diyoruz.

Bir süredir ülkemizde zamlarla birlikte artan elektrik, doğalgaz, akaryakıt gıda fiyatları coğrafyamızda yaşanan bu savaşla daha da artacak ve biz tüketicileri etkileyecektir.

Emperyalist hayallere kapılarak ülkemizin herhangi bir maceraya sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan bu savaşın etkilerinden halkımızı koruyacak mali ve idari tedbirler gecikmeksizin alınmalıdır. Sömürgecilerin faturası, halka ait kaynakların özelleştirilmesi sürecinde kamu kaynaklarından rant elde eden, uluslararası sömürgeci sermayeye göbekten bağlı şirketlere kesilmelidir! Bu faturayı tüketiciler ödemeyecektir!

TÜKODER olarak, emperyalizmin ve savaşın karşısındayız. Bunun sonucu olan yoksulluk ve zamlarla da savaşımız devam edecektir. Emperyalizme ve emperyalist savaşlara hayır diyoruz.

Açıkça NATO yayılmacılığına karşı olmamızla birlikte karşısına çarpık tarihsel referanslara dayanan bir milliyetçilik anlayışı sonucu başkaca emperyal ihtirasların konulmasını da kabul etmiyoruz. Tekrar ediyoruz: savaşın faturasını tüketiciler ödemeyecektir!

Sevgili Tüketiciler, savaş açlıktır, savaş yoksulluktur, savaş barınamamaktır, savaş ısınamamaktır, savaş eğitilememektir, savaş karanlıktır, savaş ulaşamamaktır, kısaca savaş halklar için en temel ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır.

Bu nedenle SAVAŞA HAYIR diyoruz.

Yapılmış olan zamlara ve bu savaş nedeniyle oluşabilecek yeni zamlara karşı halkın evrensel hakları için tüketicinin örgütlü ve güçlü mücadelesi devam edecek.

SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYADA

HERKESE YETER EKMEK! HERKESE YETER TOPRAK!

SAVAŞA HAYIR!