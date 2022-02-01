Kadıköy’de, Cihat YAYCI Paşa “Türk Denizleri ve Mavi Vatan” konulu konferans verdi

Kadıköy’de faaliyet gösteren İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın Şubat ayı konuğu Mavi Vatan savunucusu TÜRK DEGS Başkanı Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat YAYCI oldu.

Açılış konuşmasını İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptı.

Vakfın konferans salonunda gerçekleşen ve yoğun bir katılımın sağlandığı etkinlikte, TÜRK DEGS Başkanı Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat YAYCI tarafından Dadaşlar’a Mavi Vatan ve Türk Denizleri konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

Ülkenin güvenliğini tarih boyunca her zaman omuzlarında hisseden Dadaşlar’ın arasında olmaktan çok mutlu olduğumu belirteyim. Erzurum’u ve Erzurumluları çok seviyorum. Türkiye’nin denizler konusunda çok önemli değerlere sahip olmasına rağmen yeteri kadar faydalanamadığını üzülerek belirtiyorum, Erzurum’un da konum olarak çok önemli yerdedir. Zira hem Karadeniz’e hem Akdeniz’e yakın Doğu Anadolu’nun merkezinde olmasının avantajlarını daha önceki yıllardaki gibi yine kazanacaktır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında detaylı açıklama yaptı, konferans sonrasında “MONTRÖ” isimli kitabını imzaladı.

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