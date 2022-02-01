Her Gün 1 Adım Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi Ceres Yayınları’ndan çıktı

Ertelenen hedefler… Başarısızlık korkusundan adım bile atılmamış projelerin pişmanlığı… Gerçek özgün potansiyel çıkarılmadan yaşanan bir hayat… Yanında eşantiyon gelen düşük motivasyon, yılgınlık ve yetersizlik hissi.

Tanıdık geliyor değil mi?

Hepimizin kendinden bir parça bulabileceği bu senaryoyu Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi kazanan bilincinin özümsendiği bir yolculuğa dönüştürüyor.

İçinde 365 tane hikâye kıvamında mesaj bulunan bu kapsamlı eser etki gücünü senelerin deneyimiyle hazırlanmış içeriğinden alıyor. Her bir mesajda anekdotlar, ilham hikayeleri, gerçek deneyimler ve zihin sınırlarını dönüştüren pratik aksiyonlar bulunuyor. Mesajın içeriğiyle uyumlu özel tasarımıyla da okuyucunun kendi üzerinde sıkılmadan çalışmasını destekliyor.

Yalnızca okuma değil aynı zaman da bir uygulama kitabı olan Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi’nin her mesajında yazarın motive edici ve esprili kişiliğini hissetmek mümkün. Yormadan, esprili ve samimi anlatımın ustalıkla yedirildiği 365 farklı mesajıyla okuyucunun hayatını baştan yaratma yolculuğunu eğlenceli hale getiriyor.

Kişisel gelişimi eksikliği doldurmak değil her bireye özgün potansiyeli açığa çıkarma aracı olarak gören Tuğçe Sabaz, Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi eserini de bu bilinçle yazmış. Bu yüzden okuyucuların sınırlarını ve yeteneklerini keşfetmesini desteklemekle kalmıyor, pratik aksiyonlarla çözüm momentumunu da yükseltiyor.

“Ancak kendini değiştirmeye cesaret edenler gerçek potansiyelleriyle hayatlarını yaşarlar” diyen yazar Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi eserinde okuyucunun hayallerinin hayatına ulaşmak için kendini dönüştürmesini minik uygulanabilir adımlarla ulaşılabilir yaparken öz güveni de yükseltiyor.

İçeriğinde bulunan 365 farklı mesajın temel amacı okuyucuya kazanan bakış açısını özümsetmek olan Her Gün 1 Adım-Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi tüm seçkin kitapçılarda ve online kitap storelarda.

Arka Kapak Yazısı

365 Günde 365 Farklı Mesajla Hayatını Baştan Yarat

Sevdiğin bir iş, daha mutlu sen, yükselen gelir, terfi, daha çok özgüven, kendini sevmek, ev, negatif bir alışkanlığını değiştirmek, aşk hayatını hareketlendirmek, dünyayı gezmek…

Hedefin her neyse bir türlü odaklanamıyor musun? Nereden başlayacağını bilemiyor musun? Sürekli erteleyip bir türlü harekete geçemiyor musun?

PROBLEM SEN DE DEĞİL.

Yalnızca gerçek potansiyelini nasıl çıkarıp kullanacağını bilmiyorsun.

Ben bunu öğrenerek:

• 3 farklı alanda yönettiğim kendi işimi kurdum

• Gelirimi hayalimde görmediğim rakamlara çıkardım

• İstemediğim projelere “hayır” deme özgürlüğü yarattım

• İlişkilerimi değer ve taktir gördüğüm seviyeye çıkardım

• 2 kitap yazdım ve resim alanında ilerledim

“HER GÜN 1 ADIM-HEDEF GERÇEKLEŞTİRME REHBERİ” KİTABIMI

GERÇEK POTANSİYELİNİ KULLANMAYI SANA ÖĞRETMEK İÇİN YAZDIM.

İçinde 365 tane hikâye kıvamında mesaj var. Hepsinde de ilham dolu örnekler, bakış açıları ve aksiyonlar bulunuyor. Böylece kolayca harekete geçip odaklanabileceksin, öğrendiklerini hayatına uygulayabileceksin.

Kitabımın sayfalarında bulacakların:

• Limitlerini kaldırman için tasarlanmış bakış açıları

• Gerçek hayattan örnekler ve ilham alıntıları

• Pratiğine kolayca alacağın dönüşüm aksiyonları

• Süreklilikle ilerlemeni destekleyen kitap yapısı

Ve çok daha fazlası.

Hepsinden önemlisi:

Hayallerinin hayatını yaşamak doğuştan hakkın. Neden bir gün daha gerçek potansiyelini içinde tutasın ki? Şu an değilse ne zaman?

HADİ KENDİN İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇ!

Yazar Hakkında:

Kendini kadınlara hedeflerini tıkır tıkır gerçekleştirmeyi öğretmeye adayan Tuğçe Sabaz bunun için yaşam ve nefes koçluğu yapıyor. 2 kitabı var. Para, iş, motivasyon ve öz güven hakkında zihin yapılarını dönüştürmeye yönelik online eğitimler veriyor. 1-1 danışmanlıklarıyla kişilerin özgün potansiyellerini çıkarmasına, önlerindeki limitleri keşfedip çözmelerine ve kendileri için en doğru yol haritasını çizmelerine yardımcı oluyor.

Kimyager ve marka müdürü olarak 12 senelik özel sektör deneyimi ardından yalnızca tutku duyduğu işleri yapmaya yönelen Tuğçe Sabaz, “Başlangıçta Elimde hayallerimi yaşama heyecanımdan başka bir şey yoktu” diyor. Şu andaysa 3 farklı alanda yönettiği kendi girişimimin başında olduğunu, her günümü gönlünce planlama özgürlüğün ve kendisini mutlu etmeyen projelere “hayır” deme lüksünün olduğunu ifade ediyor. Ve şunları ilave ediyor:

“Hiçbiri için ailemden herhangi bir maddi destek almadım ya da miras kalmadı. Yabancı dille eğitim veren şaşalı okullardan da mezun olmadım. Yazarlık eğitimimim de yok. Dolayısıyla şu an yarattığım bu hayat tamamıyla sınırları nasıl kırabileceğinizin bir göstergesi.”

Her Gün 1 Adım, Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi kitabını da başkalarını keyifli ve pratik yöntemlerle bunu öğretmek için yazmış.

Yazarın ilk kitabı Proje Özgürlük 2019 yılında basıldı. Öncesinde de kendisi pek çok kişisel gelişim kitabına çevirmen olarak katkıda bulundu.

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