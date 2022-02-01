Trafik kazalarına dikkat çekilecek, 19. Onur Güvener Öykü Yarışması

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri, Trafik kazalarına dikkat çekilecek, 19. Onur Güvener Öykü Yarışması düzenliyor.

9-12 yaşlarındaki öykü yazarları, trafik kazalarına dikkat çeken yazılarıyla özel ödülü kazanıyor.

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eren Güvener’in trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sevgili oğlu Onur Güvener’in anısına adanan bu yarışmanın on dokuzuncusunu, genç sanatçılara ve genç edebiyatçılara yönelik uluslararası yarışmalarıyla tanınan İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri düzenliyor.

Yarışmaya başvuran genç yazarlar arasından seçilecek on finalist İstanbul’a davet edilerek bir gün sahne eğitimi alacak. İkinci gün tanınmış yazarlarla bir araya gelecek olan finalistler Halis Kurtça Kültür Merkezi Büyük Salon sahnesinde öykülerini seçici kurulun ve seyircilerin önünde sunacak.

Yarışma şartnamesine uyan tüm genç yazarlarımızı öykülerini kaleme almaya ve 20 Şubat 2022’e dek hizmet@118y.org adresine başvurmaya davet ediyoruz.

Yarışma öncesinde, yazarlık eğitimi almak isteyen STK, okul ve benzeri kurumlardaki çocuk topluluklarına ücretsiz olarak çevrimiçi eğitim verileceği belirtildi.