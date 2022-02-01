MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Çocuk, Eğitim, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Trafik kazalarına dikkat çekilecek, 19. Onur Güvener Öykü Yarışması
Trafik kazalarına dikkat çekilecek, 19. Onur Güvener Öykü Yarışması


İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri, Trafik kazalarına dikkat çekilecek, 19. Onur Güvener Öykü Yarışması düzenliyor.

9-12 yaşlarındaki öykü yazarları, trafik kazalarına dikkat çeken yazılarıyla özel ödülü kazanıyor.

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eren Güvener’in trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sevgili oğlu Onur Güvener’in anısına adanan bu yarışmanın on dokuzuncusunu, genç sanatçılara ve genç edebiyatçılara yönelik uluslararası yarışmalarıyla tanınan İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri düzenliyor.

Yarışmaya başvuran genç yazarlar arasından seçilecek on finalist İstanbul’a davet edilerek bir gün sahne eğitimi alacak. İkinci gün tanınmış yazarlarla bir araya gelecek olan finalistler Halis Kurtça Kültür Merkezi Büyük Salon sahnesinde öykülerini seçici kurulun ve seyircilerin önünde sunacak.

Yarışma şartnamesine uyan tüm genç yazarlarımızı öykülerini kaleme almaya ve 20 Şubat 2022’e dek hizmet@118y.org adresine başvurmaya davet ediyoruz.

Yarışma öncesinde, yazarlık eğitimi almak isteyen STK, okul ve benzeri kurumlardaki çocuk topluluklarına ücretsiz olarak çevrimiçi eğitim verileceği belirtildi. 

📆 15 Şubat 2022 Salı 23:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR