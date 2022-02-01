Tüketicilerin efsane ismi Mehmet Sevim mezarı başında anıldı

Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu 2005 yılında vefat eden Mehmet Sevim’i mezarı başında andılar.

YAŞAMINI TÜKETİCİ HAKLARI MÜCADELESİNE ADAMIŞ ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZI ÖLÜMÜNÜN 17.YILINDA SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.

İşsizlik, pahalılık, zam, zulüm, hukuksuzluk, eşitsizlik denilen şey KAPİTALİST SİSTEM’in ürünü olup yapısı gereği dönemsel olarak krizlere girer.

Bu krizlerin çözümü için de kapitalizm bazen dünya savaşları bazen bölgesel savaşlar çıkarır, halkları şu ya da bu şekilde birbirine düşman eder. Aşırı tüketimi pompalar. Örgütsüz halk yığınlarını kendine köle etmek ister.

Bugün ülkemizin tam da içine düşürüldüğü durum budur. 84 milyon nüfusumuzun en az 70 milyonu, bir avuç para babası olan tefeci, bezirgân çapulcunun kârlarına kâr katma pahasına en geniş toplum kesimlerine yaşattığıdır.

Ancak ne yazık ki en geniş halk yığınları örgütsüzdür. TÜKODER, pahalılık illetinden olumsuz etkilenen bütün tüketicilerin örgütüdür.

Durumlarımız ve çıkarlarımız bir olan tüm tüketici kardeşlerimizi, pahalılığa, yoksulluğa ve açlığa karşı TÜKODER çatısı altında birleşmeye, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.

Mehmet Sevim vefat edeli 17 yıl oldu

Güçlüyü koruyan SİSTEM’in geniş halk yığınları aleyhine yarattığı ve yaratacağı tüm olumsuz etkileri görerek, örgütümüz TÜKODER’İn Genel Başkanlığı’nı yıllarca yürüten ve aramızdan amansız bir hastalığın ayırdığı Onursal Genel Başkanımız Mehmet Sevim’in 17,ci ölüm yıldönümünde, onun bize emanet ettiği, Tüketici Hak İhlallerine ve güçlü olan şirketlere karşı güçsüz olan tüketicileri korumak, tüketicilerin bilincini artırmak ve örgütlülüğünü sağlamak üzere mücadele yürüten TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER) olarak, hepimizi YAKAN ELEKTRİK ZAMLARI’nı başa alarak ZAMLARIN GERİ ALINMASINI TALEP EDİYORUZ.

Ülkenin koskoca elektriği, toplam 21 elektrik dağıtım bölgesinde özelleştirme yolu ile yok pahasına şirketlere satılanlar, kamulaştırılarak; temel tüketim ihtiyacı olan elektrik, kamu hizmeti olarak verilmelidir.

KAMUNUN MALI, KAMUYA İADE EDİLMELİDİR.

EN BAŞTA ELEKTRİK ZAMLARI OLMAK ÜZERE, HALKIMIZA DAYATILAN TÜM ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİDİR.

İSTEMLERİMİZİN KALICI OLABİLMESİ İÇİN TÜM TÜKETİCİLERİ TÜKODER’DE ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYOR, YAŞAMINI TÜKETİCİ HAKLARI MÜCADELESİNE ADAMIŞ ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZI SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.

ANILARI MÜCADELEMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKTİR.