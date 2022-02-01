İSTANBUL MEDYA VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ, EMITT’TE BULUŞTU

EMİTT Fuarının yıldızı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu

Turizm fuarı (EMITT) kapılarını açtı. Fuarın ilgi odağı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı olurken, İstanbul medya heyeti, fuar öncesi belediye başkanı Yücel Yılmaz ile kahvaltıda buluştu.

Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 2 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte yer aldığı EMITT Fuarında, şehrin dört mevsim turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini en güzel şekilde anlatıyor. İlk gün en beğenilen ve dikkat çeken stantlar arasında yer alan Balıkesir’in yıldızı EMITT’te parladı.

BAŞKAN YILMAZ’A SÜRPRİZ KARŞILAMA

İstanbul Gazete, Radyo, Tv ve İnternet Habercileri Derneği (İstanbul Medya) fuar açılış öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’la bir araya geldi. Kısa süre önce İstanbul’dan 63 yerel gazeteciyi Balıkesir’de ağırlayan ve 3 gün boyunca Balıkesir’i gezdiren Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı bu kez gazeteciler Kaya Otel’de düzenlenen kahvaltıda ağırladı.

YÜCEL YILMAZ’A ANLAMLI HEDİYE

İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığındaki dernek tarafından organize edilen kahvaltılı buluşmaya katılan Yılmaz’a gazetecilerin bir de sürprizi vardı. Dernek Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın kendisine ait ve geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan Ara Güler ile hatırası olan bir fotoğraf makinesini başkan Yılmaz’a hediye etti.

Yıldız, Balıkesir’de kendilerini 3 gün boyunca ağırlayan Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek, “Ara Güler ile hatırası olan koleksiyonumdaki 3 fotoğraf makinemin birini ilk kez gönül rahatlığı ve içtenliğimle başkanıma hediye ediyorum” dedi.

“İSTANBUL BASININA TEŞÜKKER EDİYORUM”

İstanbul basınının Balıkesir’e çok önemli tanıtım hizmeti sunduğunu söyleyen Yılmaz, “Öncelikle bana gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bir gazeteci için en önemli malzemelerden biri olan ve yıllara dayalı hatırası bulunan bir fotoğraf makinesini bana hediye etmesi de ayrı bir güzelliktir. Bu Her anlamda çok teşekkür ediyorum ve bir de çağrı yapmak istiyorum, Balıkesir’imizi bir de yazın gezelim. Şimdiden davet ediyorum” dedi.

“HAVA ATMAK İÇİN HER YERE, HAVA ALMAK İÇİN BALIKESİR’E GELİN”

Balıkesir’i Türkiye’nin Cenneti ve zeytin ülkesi olarak adlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir çok güçlü bir coğrafyaya sahip. Şehrimizde Balkanlar’dan, Orta Asya’dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye’de balın, peynirin, zeytinin en lezzetli olduğu yer Balıkesir’dir. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Son söz olarak ise sürekli vurguladığım ve dillere yapışsın diye söylediğim bir sloganımızı sizlerle paylaşmak istiyorum, ‘Hava atmak için her yere gidebilirsiniz, ama hava almak için Balıkesir’e gelin.’

Basın mensupları daha sonra fuar açılışına katıldı. Burada Balıkesir belediyesi fuarı ziyaret edildi. Fuarın en büyük stantlarından biri olan Balıkesir standı ilk günden beğenilen ve en çok ziyaret edilen stantlardan biri olması dikkatlerden kaçmadı.

BALIKESİR PULLUSU DEFİLEYLE TANITILDI

Gün boyunca birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştirildiği fuarda kısa zaman önce Coğrafi İşaret alan Balıkesir Pullusu yöresel kıyafetinin defilesi yapıldı. Büyük beğeni alan defile fuarın en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Turizm profesyonellerinin yoğun bir şekilde katıldığı EMITT’te Balıkesir gastronomi değerlerinin ön plana çıkarılarak, gastronomi turizminden alınan payın artırılması hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 30 çeşit ürünün yer aldığı Balıkesir kahvaltısının tanıtımını yaparak “Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Kahvaltı Festivali”nin tanıtımını gerçekleştirdi.

ZEYTİN ÜLKESİ BALIKESİR

Balıkesir’in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını yazarlar; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte tamamlayan Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının tanıtımını da yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla birçok belediye başkanının da ziyaret ettiği stantta; Türk Aşçı Milli Takımı Kaptanı Esat Özata stantta gastronomi sohbeti gerçekleştirdi, Balıkesirli ünlü oyuncu İlker Ayrık’ta sevenleriyle Balıkesir standında buluştu.

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