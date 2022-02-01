Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu Pekin Olimpiyatlarında kayakla atlama da elemeleri geçti

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti.

Fatih yine tarih yazdı

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları kayakla atlama normal tepe kategorisinde elemeleri geçerek tarih yazdı. Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti ve bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. İlk 50 sporcu arasında yer alan Fatih Arda, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu. Fatih Arda’nın katılmaya hak kazandığı ilk tur atlayışları yarın yapılacak.