Kalamış Marina’da tedbir alınmayan yolda taksi denize düştü

Kadıköy Kalamış Marina’da bir ticari taksi, gerekli tedbir alınmayan yoldan içindeki yolcu olarak binen ünlü model Ece Su Uçkan ve sürücüyle birlikte denize düştü.

Kadıköy’de ünlü model Ece Su Uçkan’ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün gece karanlığında araç yolu ile deniz arasında gerekli yol güvenlik tedbirleri alınmayan noktadan denize düştü. Uçkan ile taksi sürücüsü aracın kapılarını açıp yüzerek denizden çıktı.

Olay Kadıköy Kalamış Marina’da dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya’nın sürücüsü olduğu ticari taksiye bindi. Marina’ya giren ticari taksi, seyir halindeyken karanlıkta gerekli yol güvenlik tedbirleri alınmayan yoldan denize düştü.

Taksi denizin sularına gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkânlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Ticari taksi sahibinin verdiği bilgiye göre, “Ece hanımla da biz görüştük hiç bir şekilde şikâyetçi değil zaten şoför olmasaydı hayatım kötüydü dedi kendisi şikâyetçi olmadı, şoförden Allah razı olsun dedi”

Yaşanan bu olaydan sonra taksi sürücüsü ve sahibinin marina yetkililerinin bu noktada gerekli uyarıcı tedbirlerin alınmaması sebebiyle yaşanan bu kazadan dolayı davacı olacaklarını belirttiler.

Kalamış Marina’da denize düşen ticari taksinin denizden çıkarılma görüntüsü için;

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