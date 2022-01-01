Ders çıkarmalıyız

Son 15 gündür Türkiye’nin her köşesinde kış mevsimini yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan enerji krizi bu kış şartlarında kendini daha da fazla hissettirdi.

Yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle ülkemizde özellikle sanayide kısıtlamalara gidilmek zorunda kalındı.

Tabii, yaşanan bu ağır kış şartlarına ekonomik krizler ve zamlar da eklenince, kış şatlarını daha ağır yaşamamıza ve hissetmemize neden oldu. Doğalgazda ve elektrikte uygulanan fiyat artışları yaşamımızın ve üretimimizin her safhasını etkilemiş durumda.

Özellikle yaşanan enerji sıkıntısı, önümüzdeki yıllarda daha da büyük sıkıntılara neden olabileceğini göstermiştir. Kendi enerjisini kendi üreten, yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem ve yatırım yapan ülke konumuna gelmek zorundayız. Enerjide dışa bağımlılığın ülke ekonomisine ne kadar zarar verdiğini şu 10 günde daha da hisseder olduk.

Yaşadığımız kış şartları ve ekonomik sıkıntılar, yıllardır dikkat çekmek istediğimiz enerji verimliliğinin ve ısı yalıtımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Yaşadığımız konutlarda, iş yerlerinde, kamu binalarında, sanayide ısı yalıtımına ne kadar önem verir ve uygular isek, bir o kadar daha az enerji tüketimi yapacağız ve daha az bedelle fatura ödeyeceğiz.

Ayrıca, kullanım alışkanlıklarımızı da artık gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Enerji kullanımında tasarrufa dikkat ederek, daha az enerji tüketen sistemlere geçmek, lüzumsuz enerji tüketiminden vazgeçerek daha az enerji tüketip daha az fatura ödeyeceğiz.

Bu nedenle, yaşadığımız bu kış şartlarından ders çıkararak, binalarımızın ısı yalıtımlarını gözden geçirmek ve aynı zamanda toplum olarak enerji verimliliğine ve bilinçli enerji tüketimine geçmek zorundayız. Bunun için özellikle kamu binaları, belediyeler örnek teşkil etmeli ve her anlamda savurganlığa son verilmelidir.

Eğer dikkat etmediğimiz ve gereken önlemleri almadığımız, çalışmaları yapmadığımız takdirde önümüzdeki yıllarda çok daha üzücü olaylar ve sıkıntılar yaşayabiliriz.

Artık, çevreden doğaya, enerjiye doğal kaynaklara, sudan kuraklığa, gıdadan sağlığa varıncaya kadar hep beraber bilinçli olmak ve ona göre yaşamak zorundayız… Saygılarımla.