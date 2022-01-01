Dijital Pazarlama Kanalları Nelerdir?

Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak, ürün ya da hizmetlerin dijital mecralarda pazarlanmasını ifade eden dijital pazarlama, birden çok kanal üzerinden uygulanmaya konulabilir. İnternet kullanımlarının artmasıyla birlikte hayatlara dahil olan bu pazarlama sayesinde, milyarlarca kitleye daha kısa sürelerde seslenebilmek ve markalaşma yolunda adımlar atabilmek son derece mümkündür.

Doğru bir stratejik yönetim dahilinde sergilenmesi gerekli olan dijital pazarlama yaklaşımları, profesyonel danışman desteği doğrultusunda yapılmalıdır. Bu noktada sıralanabilecek olan pazarlama kanalları arasında seo, arama motoru optimizasyonu anlamını taşır.

Bir başka ifadeyle, en çok kullanılan arama motorlarında ürün ya da hizmetlerinizin üst sıralarda görünürlük kazanabilmesi, arama motoru optimizasyonu dahilinde gerçekleşmiş olur. Bu doğrultuda; Google için optimize edilen ürünleriniz doğru yaklaşımlarla en üst sırada yer alacaktır.

Dijital Pazarlama Kanalları Çalışmaları Nelerdir?

Dijital pazarlama kanalları arasında yer alan içerik pazarlama, reklamdan ziyade, hedef müşteri kitlelerine blog, video, resim gibi onların ihtiyacı olan içeriklerin üretilmesi anlamına gelir. Bu kapsamda; hedef müşteri kitlenizin ürün ya da hizmetlerinizde aradığı özellikler ya da yaklaşımlar daha kısa sürede tespit edilebilir.

Doğrudan reklam sunumu yerine, yaratıcı içeriklerle enginleştirilmiş olan dijital platformunuz, kalıcılık açısından da size uzun vadede yarar katacaktır. Bunun yanında; Google’ın ulaştığı hemen her yerde reklam yapabilme kolaylığı olarak tanımlanabilen ads, kapsamlı bir reklam sağlayıcı olarak karşımıza çıkar.

Bunların yanında sıralanabilecek olan; sosyal medya reklamları da bir diğer dijital pazarlama kanalı olmaktadır. Bu noktada; dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya reklamcılığı dahilinde, Facebook ve Instagram reklamcılığı yer alır.

Sosyal Medya Reklamı Neden Önemli?

Kişiler sosyal medya hesaplarında gezinirken sunmuş olduğunuz ürün ya da hizmet hakkında daha kısa sürede fikir sahibi olabilirler. Bunu sağlamanın yolu ise, doğru bir profesyonel desteğiyle sosyal medya danışmanlığı kapsamında mümkündür.

Aynı zamanda; geniş kitlelere erişim için de son derece elverişli bir sağlayıcı olan sosyal medya reklamcılığı için Less Medya danışmanlığında profesyonel medya yönetimi desteği alınabilir. Sunduğunuz ürün ya da hizmet için hedef kitleniz hangi sosyal mecrada daha çok zaman geçiriyor ise, o doğrultuda bir stratejik yaklaşım desteği alınabilir.

Benzer nitelikte; dijital mecralarda milyarlarca kişiye ulaşabilmenin en kısa adımı olan sosyal medya reklamcılığı, uygun zaman koşulları dikkate alınmadan ve hedef kitlelerin ihtiyaçları saptanmadan yapıldığında olumlu neticeler vermeyecektir. Tam aksine, zaman ve maliyet kayıpları yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Bunların önüne geçebilmenin en doğru yolu ise, profesyonel bir danışmanlık desteğiyle yola çıkmakla mümkündür. Bu konuda ve ihtiyaç duyulan dijital pazarlama kapsamında destek alabilmeniz mümkündür.

Doğru Mecra ile Doğru Yaklaşımlar

Dijital platformlarda pazarlama sağlayabilmenin ilk koşulu, hedef müşteri kitlenizin en çok hangi mecraya ihtiyaç duyduğunun saptanması olmaktadır. Bu kapsamda, doğru mecralarla zamanında reklam olanakları için hedef kitlenizin ihtiyaçlarını belirlemekte yardımcı danışman desteği önemli bir yere sahiptir.