Kayak Merkezleri Canlı Kameralar ile Kış Tatilinizi Kar Garantili Yapın!

Günümüzde tatil yapmak hepimizin en önemli ihtiyacı oldu. Kış aylarında yapılacak tatillerde elbette herkesin beklentisi kar manzaraları eşliğinde tatil yapmak ve yeterli kar kalınlıklarıyla kış aktivitelerine katılmak. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda kayak merkezlerine hava durumunu, kar kalınlık durumunu, pist doluluk oranlarını gözlemlemek için canlı kameralar yerleştirildi. Canlı kameralar sayesinde tatilinizi hayalinizdeki gibi geçirebilmeniz de mümkün oldu. Uludağ, Erciyes, palandöken gibi kayak merkezlerine yerleştirilen canlı kamera sistemleri sayesinde tatile çıkmadan pistlerdeki kar durumunu ve yağış durumunu gözlemleyebilir, pist doluluk oranlarını görebilirsiniz ve teleski, telesiyej sırası var mı, yoğunluk gözlemleri yapabilirsiniz.

Hangi Kayak Merkezlerinde Canlı Kamera Var?

Türkiye her mevsim tatilin mümkün olduğu nadir ülkelerden. Ülkemizin dağlık yapısı sayesinde kış aylarında kar temalı sporlar yapmak mümkün. Ülkemizin iklim ve coğrafi koşulları düşüldüğünde çok sayıda kayak merkezine ev sahipliği yapması hiç de tesadüfi olamazdı. Kayak merkezleri zaman içerisinde gelişerek teknolojiye ayak uydurdu ve canlı kameraları pistleri görebileceği noktalara yerleştirerek gözlemlenmesini sağladılar. Canlı kamera olan kayak merkezleri;

Uludağ kayak merkezi: Türkiye’nin en ünlü kayak merkezi Uludağ’da 20 adet pist bulunuyor. Bu pistlerin her birini Uludağ canlı kameralar sayesinde izlemek mümkün. Uludağ canlı kamera sayesinde teleski ve tesiyej yoğunluklarını, yağış durumunu, pistin kapalı ya da açık olduğu bilgilerine ulaşabilirsiniz. Gece yapılan kayak aktiviteleri için pistlerin aydınlatılması, yoğunluğu hakkında yine canlı kamera sistemlerine bakarak bilgi alabilirsiniz.

Palandöken Kayak Merkezi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Palandöken Dağı dünya kış olimpiyatlarıyla birlikte herkes tarafından tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi. 19 pist olan kayak merkezinde her seviyeden kayak severe hitap eden pistler bulunuyor.

Erciyes Kayak Merkezi: İç Anadolu bölgesinin gözde kış tatili adresi Kayseri Erciyes’te 18 pist bulunuyor. Kar kalınlığı yıl içerisinde en fazla olan kayak merkezlerinden biri. Kar kalitesi açısından da oldukça beğenilen bir kayak merkezidir. 24 saat canlı kamera sistemleriyle gözlemlenebilmektedir.

Kartalkaya Kayak Merkezi: İstanbul’a yakın konumuyla sıkça tercih edilen Bolu Kartalkaya’da toplam 13 pist bulunuyor. Pistlerin zorluk dereceleri birbirinden farklı. Bu nedenle her seviyeden sporcular kayak merkezini tercih edebilir. Kartalkaya aynı zamanda günübirlik geziler için de oldukça uygun.

Kartepe Kayak Merkezi: İstanbul’a yakın olan bir diğer kış tatili noktası ise Kocaeli Kartepe. Özellikle çocuklu aileler için Kartepe oldukça geniş imkanlar sunuyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi: Kars Sarıkamış kayak merkezi kar kalitesi en yüksek kayak merkezlerinin başında geliyor. Özellikle snowboard tutkunlarının gözde kayak merkezi olarak da dikkat çekiyor. 9 pisti bulunan Sarıkamış’ı uzak olması nedeniyle daha az kişi tercih etmektedir. Sakin ve rahat bir kış tatili için Sarıkamış kayak merkezini tercih edebilirsiniz.