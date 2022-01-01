Gel vicdansız, çağırmazdık acil olmasa

Giresunspor’un Galatasaray’dan kiraladığı Okan Kocuk formunun zirvesinde. Çarşamba günü Trabzonspor karşısında tekrarlanan atış nedeniyle 4 dakika içerisinde 2 penaltıyı da kurtardı. Okan, belki de Galatasaray’da kalsaydı Muslera yüzünden forma şansı bulamayacaktı. Hatırlayanlar bilir, 2020 yılında oynanan Galatasaray- Gaziantep FK arasındaki maçı hakemi Alper Ulusoy yönetiyordu. O maça damga vuran bir olay yaşanmıştı. Hakem Ulusoy yıllardan beri uygulanmayan ‘6 saniye’ kuralını uygulamış, yaşanan pozisyon sonrası Gaziantep FK penaltı kazanmış ve maç 3-3 berabere bitmişti. Hatta Kaleci Okan Kocuk’un babası ertesi gün maçın hakemine tepki amaçlı çalıştığı iş yerinin önünde lastik yakmıştı. Bu yaşananlar şöyle dursun; o gün milat oldu ve Galatasaray’da forma şansının olmayacağını düşünen Okan kariyerini sürdürmek için Galatasaray’dan ayrıldı. O günün ‘yedek kalecisi’ Okan, bugün Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuş durumda. Yönetimi baskı altına alan taraftar Ebru Gündeş’in şarkısı olan ‘Gel vefasız, gel vicdansız çağırmazdım acil olmasa’ şarkısını mırıldanıyor.

ultrAslan 21 yaşında

Alpaslan Dikmen tarafından kurulan ultrAslan taraftar grubu bu sene 21. yılını kutluyor. Kendi deyimleriyle, “40 yıllık Galatasaray Tribünü geleneklerinden doğan, Ali Sami Yen Stadı’nın Kapalı tribününde yanan kıvılcımı, markalaşarak tüm dünyaya yayan, dünyanın en büyük en organize taraftar oluşumu ultrAslan 21 YAŞINDA!”ultrAslan’ın Türkiye’nin en büyük taraftar grubu olduğuna herhalde kimse itiraz etmez. 81 ile ulaşan temsilcilikleri, neredeyse bütün üniversitelerde boy gösteren ultrAslan-Uni teşkilatı, bunların yanında ultrAslan-Lise ve Tayfa grupları daha aklıma gelmeyen bir sürü oluşum. ultrAslan’ın bir numara olmasının sebeplerinden biri de kuşkusuz yaptığı koreografiler ve dünya desibel rekorunu kırmış olmasıdır. Dünyanın sayılı taraftar grubu olan ultrAslan’a nice 21 yıllara ve güzel koreografili yıllar diliyorum.