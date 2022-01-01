Fenerbahçe, İsmail Kartal’la ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay’ı 2-1 mağlup ederek ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı. Müsabakanın 14. dakikasında Altay, Ahmed Rayan’ın golüyle 1-0 öne geçerken, 37. dakikada sarı-lacivertli ekip İrfan Can Kahveci ile beraberliği yakaladı. İkinci yarı 71. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, takımını 2-1 öne geçirirken galibiyet golünü de kaydetmiş oldu. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle iki maçın ardından kazanırken, ligin 20. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olmuş, 21. haftasında ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İsmail Kartal, 6.5 yıl sonra Kadıköy’de

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 6 buçuk yıl aradan sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy’de yer aldı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira’nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy’de takımın başında 6 buçuk yıl sonra yer aldı. Kartal, son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Mayıs 2015 tarihinde Kasımpaşa mücadelesinde Fenerbahçe’de görev yapmıştı.

14′ Thaciano’nun kendi sahasından verdiği ara pasta defansın arkasına sarkan Rayan’ın topla ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26′ Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.

37′ Jose Sosa’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci pasını kale önünde bulunan Serdar Dursun’a aktardı. Serdar’dan seken topu alan İrfan Can’ın altıpasın sağından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

46′ Ceza sahası içi sağ tarafından Osayi-Samuel’in çevirdiği topta arka direkte Enner Valencia müsait pozisyonda topa dokunamadı.

53′ Ceza sahası içi sol tarafından İrfan Can Kahveci’nin içeriye çevirdiği topta altıpas önünde bulunan Enner Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

71′ Sağ kanattan İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

79′ Ceza sahası içi sol tarafından Enner Valencia’nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Mesut Özil’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai (Nazım Sangare dk. 46), Jose Sosa (Miha Zajc dk. 77), Miguel Crespo (Max Meyer dk. 89 ?), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Mesut Özil dk. 77), Dimitrios Pelkas (Enner Valencia dk. 46), Serdar Dursun

Yedekler: Bartu Kulbilge, Diego Rossi, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Eric Björkander (Eren Erdoğan dk. 82 ?), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Ceyhun Gülselam (Khaly Thiam dk. 63), Thaciano, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan (Karamoko Bamba dk. 79)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Marco Paixao, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mert Nobre

Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37), Serdar Dursun (dk. 71) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez, Thaciano (Altay)