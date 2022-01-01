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İstanbul’da artan Omicron varyantı sebebiyle PCR testi yoğunluğu yaşanıyor


İstanbul’da artan günlük korona virüs vakaları ve Omicron varyantının artış göstermesi sebebiyle hastanelerde PCR testi yoğunluğu oluştu. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ise test yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da omicron yoğunluğu – Tıkla İzle

Türkiye’de günlük vaka sayılarının 60 binin üzerinde seyretmesi sebebiyle vatandaşlar hastanelere PCR testi yaptırmak için giderek yoğunluk oluşmasına sebep oldu. İstanbul başta olmak üzere bir çok büyük şehirde gözüken omicron varyantı sebebiyle salgın hastalık daha kolay bir şekilde bulaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından omicron varyantına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10’dan fazlasının omicron varyantı kaynaklı olduğunu ifade ederek hatırlatma dozu uyarısında bulunmuştu.

📆 11 Ocak 2022 Salı 11:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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