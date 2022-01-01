İstanbul’da artan Omicron varyantı sebebiyle PCR testi yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da omicron yoğunluğu – Tıkla İzle
Türkiye’de günlük vaka sayılarının 60 binin üzerinde seyretmesi sebebiyle vatandaşlar hastanelere PCR testi yaptırmak için giderek yoğunluk oluşmasına sebep oldu. İstanbul başta olmak üzere bir çok büyük şehirde gözüken omicron varyantı sebebiyle salgın hastalık daha kolay bir şekilde bulaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından omicron varyantına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10’dan fazlasının omicron varyantı kaynaklı olduğunu ifade ederek hatırlatma dozu uyarısında bulunmuştu.
Bir cevap yazın