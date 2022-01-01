Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’la karşı karşıya geldiği maçta 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olurken, ligde iç sahada ikinci kez mağlup oldu. Müsabakanın 29. dakikasında Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Adana Demirspor 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Belhanda’nın golüyle sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligde daha önce Kadıköy’de Alanyaspor’a 2-1 kaybetmesinin ardından alınan Adana Demirspor mağlubiyetiyle ikinci kez Kadıköy’de mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta kaleci Muric’in çeldiği top direkten döndü. Dönen topu alan Valencia’nın şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

17. dakikada Belhanda’nın savunma arkasına attığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Assambalonga’nın şutunu kaleci Berke çelerken, Kim Min-Jae’ye çarpan top kornere çıktı.

26. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Svensson’un Valencia’ya hareketine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlak kaleci Muric’in sağından ağlara gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

46′ Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

46′ GOL! Belhanda, Adana Demirspor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Gol – Younès Belhanda

46. dakikada Kaan’ın soldan ceza sahası içine gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağa kayarak vurdu ve kaleci Berke’ye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Nariç, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim min-jae, Szalai, Novak (Rossi dk. 84 ?), Sosa, Zajc (Meyer dk. 84 ?), İrfan Can Kahveci (Serdar Dursun dk. 59), Mert Hakan (Ferdi Kadıoğlu dk. 72), Pelkas (Mesut dk. 59), Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Tisserand, Burak Kapacak

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan Kanak (Tarık Çamdal dk. 86 ?), Stambouli (Sinan Kurt dk. 79), Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda (Akintola dk. 66), Vargas (Bjarnason dk. 66), Assombalonga

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro

Goller: Valencia (dk. 29) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34), Belhanda (dk. 46) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Svensson, Stambouli, Belhanda (Adana Demirspor) Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe)