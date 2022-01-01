HAKİKATE TESLİM OLMAK…

Sizin ve düşüncelerinizin varlığını belirleyecek, sizleri fikren besleyecek, bir sonraki merhaleye taşıyacak olan sizinle aynı şeyleri düşünen, papağan gibi sizinle aynı şeyleri söyleyen, düşünmeden ve sorgulamadan size inanarak her söylediğinizi, her yaptığınızı alkışlayanlar değil, sizin fikirlerinize karşı fikir üretenler, sizin fikirlerinizle mücadele edenlerdir.

Fikirlerinize karşı fikir üretecek, tartışacağınız, mücadele edeceğiniz, haklılığınızı, haksızlığınızı belirleyecek hiç kimse yoksa veya siz karşınızda sizleri eleştirecek, karşı fikir üretecek kimselerin olmasına müsaade etmiyor, karşınızdakini susturmaya çalışıyorsanız aslında sizler de, fikirleriniz de dumura uğrayarak yok olmaya mahkûmdur.

Hakikatin konuşulmadığı, adaletin olmadığı, fikirlerin tartışmaya açık olmadığı bir yerde güzel, doğru, insanların ve insanlığın hayrına gelişmelerin olması mümkün değildir.

İmam’ı Azam oğluna diyor ki; “Biz tartışırken, hakikate kayıtsız şartsız teslim olur, karşımızdaki kaybedecek diye üzülürdük. Sizler ise karşınızdakini yenmek için tartışıyor, nefsinizi her ne pahasına olursa olsun üstün çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz Hakk’ın galebesi için, siz ise kendinizin, nefsinizin galibiyeti için tartışıyorsunuz.”