Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykeli yapıldı

Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykeli yapıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında bugün açılışı yapılacak olan kardan heykeller ihtişamıyla büyülüyor. Şehitlerin mücadelesini yansıtan dev heykeller havadan görüntülendi.

Donarak şehit olan kahramanların kardan heykelleri havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin 1. etap oteller bölgesinde yapımı tamamlanan, Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına tasarlanan kar heykelleri ilçe çevresinden 200 kamyon kar taşınarak yapıldı.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin’in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykellerinin yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu yapılan heykeller havadan görüntülendi. Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykeli, bugün düzenlenen törenle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ziyarete açılacak.

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