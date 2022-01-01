Futbol izleyicisinin aklıyla alay ediyorlar

Geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri yapılmıştı. Burada konuşan, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında en büyük hedeflerinin topun oyunda kalma süresini artırmak olduğunu ‘zırvaladı’. Aynı seminerde bir diğer zırvalayan kişide TFF Başkanı Nihat Özdemir’di. Özdemir ne zırvalamıştı hemen onu da yazayım: ‘Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte yeni bir dönem başlayacakmış… Evet yeni dönem müthiş başladı. Trabzonspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendi. Bu ‘müthiş’ maçı yöneten hakem Fırat Aydınus, VAR hakemi de Ali Şansalan’dı. Bruno Peres ile Karim Hafez arasında yaşanan bir pozisyonda, Peres’e çıkması gereken kırmızı kart es geçildi. Yardımcı hakem görmedi, Fırat Aydınus görmedi, VAR hiç görmedi. Nihat Özdemir’in dediği yeni bir dönem buysa eğer, bunun ilk yarıdan hiçbir farkı yok. Sosyal medyada Rıdvan Kevrek isimli bir arkadaş var. Geçen haftalarda hakemlerle ilgili bir komik video paylaşmışlardı. İzlemeyenlere o videoyu izlemelerini tavsiye ediyorum. İzlediklerinde bana hak verecekler. Uzun lafın kısası, hepiniz gideceksiniz. Futbol, Nihat Özdemir ve saz arkadaşlarının oyuncağı değil. Futbol izleyicisinin aklıyla alay etmeyin. Seminer yapılalı daha bir hafta olmamışken bu yaşanan hakem hatası nedir? Futbolu yöneten TFF, MHK hepiniz gitmeden ne taraftara ne futbolculara ne de kulüp yöneticilerine huzur yok. GİDECEKSİNİZ…

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