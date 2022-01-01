MİLLİ EĞİTİM, İŞKUR ve TOGEMDER İŞ BİRLİĞİ İLE İSTİHDAM PROJESİ

İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı İstanbul Milletvekili Av. Sayın Mihrimah Belma Satır, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Özmen ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Türken Uysal’ın katılımlarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ve TOGEMDER iş birliği ile kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı kesimlere Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmesi ve istihdamına yönelik “İstihdam Projesi” protokolü imzalandı.

Proje imza töreninde ilgili Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Yeni teknolojilerin üretime dâhil edilmesiyle hızla küreselleşen dünyamızın en önemli sorunlarından biri de işsizlik ve istihdam sorunudur. Bu sorun tüm dünya da olduğu gibi Ülkemizin de önemli sorunlarından biridir.

Bir yandan Devletimiz işsizlik ve istihdam sorununa ciddi bir şekilde mücadele edip bütüncül bir yaklaşımla yeni çözüm önerileri getirirken diğer taraftan başta işverenler olmak üzere çeşitli kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde işsizlikle mücadele için projeler üretmektedir.

Bu projelerden bir tanesi de Ülkemizin güzide sivil toplum kuruluşlarından olan TOGEMDER ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve İŞKUR arasındaki istihdama yönelik işbirliğidir.

TOGEMDER ülkemizin toplumsal kaynaşması ve toplumsal bütünlüğüne, insanlarımızın halk olma duygusuna eşsiz katkılar yapan ülkemizin en seçkin sivil toplum örgütlerinden biridir.

TOGEMDER bugüne kadar çok önemli toplumsal gelişme ve bütünleşme çalışmaları yapmıştır.

Bu işbirliği ile başta kadınlarımız olmak üzere istihdam edilmekte güçlük çeken dezavantajlı gruplara mesleki eğitimler verilerek, istihdama kazandırılması amaçlanmaktadır.

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