İBB SPOR KULÜBÜ WUSHU TAKIMINDAN 26 MADALYA

Wushu-Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası 15-16-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleşti.
İBBSK Sporcuları
22 Altın
3 Gümüş
1 Bronz ile Şampiyonaya damgasını vurdu.
Sude Sekin
-Xingyi quan 1.lik
-Wudang yelpaze 1.lik
Ravza Usta
-Wing chun 1.lik
-Wudang yelpaze 1.lik
Elif Beyza Çorlu
-Wudang açık el 1.Lik
-Wudang yelpaze 3.lük
Şükrü Berkay Kaçan
-Wudang açık el 1.lik
-Wudang yelpaze 1.lik
Selma Ay
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel nandao 1.lik
Esat Ömer Ay
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel nangun 2.lik
Yusuf Erdem
-Wing chun 1.lik
-Baatcamdao 1.lik
Talha Erdem
-Wing chun 1.lik
-Baatcamdao 2.lik
Sude Merve Altun
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel namdao 1.lik
Kaan Küçük Akyüz
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel nandao 2.lik
Sena Erol
-Shaolin quan 1.lik
-Shanzi yelpaze 1.lik
Kaan serbes
-Sholin quan 1.lik
-Shaolin gun 1.lik
Tuna Yılmaz
– Zui Quan 1.
-Dao Jia Guai ( Baston ve Kılıç ) 1.
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