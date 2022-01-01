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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » İBB SPOR KULÜBÜ WUSHU TAKIMINDAN 26 MADALYA
İBB SPOR KULÜBÜ WUSHU TAKIMINDAN 26 MADALYA


Wushu-Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası 15-16-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleşti.

İBBSK Sporcuları
22 Altın
3 Gümüş
1 Bronz ile Şampiyonaya damgasını vurdu.

Sude Sekin
-Xingyi quan 1.lik
-Wudang yelpaze 1.lik

Ravza Usta
-Wing chun 1.lik
-Wudang yelpaze 1.lik

Elif Beyza Çorlu
-Wudang açık el 1.Lik
-Wudang yelpaze 3.lük

Şükrü Berkay Kaçan
-Wudang açık el 1.lik
-Wudang yelpaze 1.lik

Selma Ay
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel nandao 1.lik

Esat Ömer Ay
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel nangun 2.lik

Yusuf Erdem
-Wing chun 1.lik
-Baatcamdao 1.lik

Talha Erdem
-Wing chun 1.lik
-Baatcamdao 2.lik

Sude Merve Altun
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel namdao 1.lik

Kaan Küçük Akyüz
-Geleneksel nanquan 1.lik
-Geleneksel nandao 2.lik

Sena Erol
-Shaolin quan 1.lik
-Shanzi yelpaze 1.lik

Kaan serbes
-Sholin quan 1.lik
-Shaolin gun 1.lik

Tuna Yılmaz
– Zui Quan 1.
-Dao Jia Guai ( Baston ve Kılıç ) 1.

📆 03 Ocak 2022 Pazartesi 11:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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