Tüketiciye 2022’nin İlk Dakikalarında Yeni Yıl Hediyesi Zam Kazıkları Yine Geldi

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Merkez Yönetim Kurulu konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“Yeni yıla girerken, dar gelirli yoksul vatandaşın kâbusu haline dönen zamlar yağmur gibi geldi.

Yüzde 50 ile yüzde 125 arası elektrik, yüzde 25 konutta kullanılan doğalgaz, yüzde 50 ticari kuruluşlarda kullanılan doğalgaza, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaz 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 yapılan zamlar ile tüketiciye yeni yıl hediyesi verilmiştir. Vatandaş yeni yıla girmek için dakikalar sayarken, yönetenler zamların sayısını saydılar. Üstelik te henüz emekliye yapılacak olan zamlar açıklanmazken.

Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır.

Döviz kuru düştü bu düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz. Ama siz fiyatları indirme yerine yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak.

Televizyonlarda; “sade vatandaşın dolarla işi nedir ki?” diyerek adeta vatandaşın aklı ile alay eden yönetenlere soruyoruz, bu zamların gerekçesi nedir?

Eğer kur artışlarından kaynaklı ise bu zamların kiminle işi var?

Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?

Bu günden itibaren iğneden ipliğe her şeye zam gelecektir.

Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz, şimdiden asgari ücretin alım gücü zam öncesine düşmüştür.

Asgari ücreti vergi dışı bırakılması nedeniyle oluşan vergi kaybı zamlar yolu ile yine vatandaşa mı yükleniyor?

EKONOMİYİ ZAMLAR İLE Mİ DÜZELTECEKSİNİZ?

Yeter artık tüketici sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek istemiyor.

Elinizi tüketicinin cebinden çekin, Güçsüz olan tüketiciyi koruyun!

Anayasanın 172. Maddesinin “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü ile devlete verdiği görevi tekrar hatırlatıyoruz.

Yapılan bu zamlar raf fiyatlarına yansıması çok daha fazla olacaktır. Vatandaşlar güvenilir, ekonomik, besin değeri yüksek gıdaya ulaşamayacaktır. Sağlıksız beslenmenin sonu ciddi halk sağlığı sorunu yaşatacaktır.

Yapılan zamlar ile tüketicinin alım gücü düşmüştür.

Talebimiz açık ve nettir.

ZAMLARI GERİ ÇEKİN, TÜKETİCİLERİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÖNLEMLER ALIN.