MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Caferağa, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de alkol alan iki grup arasında ‘yan baktın’ kavgası
Kadıköy’de alkol alan iki grup arasında ‘yan baktın’ kavgası


Kadıköy’de yeni yıl kutlamalarında alkol alan 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga vatandaşların araya girmesi sonucu durduruldu.

Kavga, saat 02:30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Nailbey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga, yılbaşı eğlencesi için Kadıköy’e gelen ve alkollü olan 2 grup arasında çıktı. Kavganın sebebinin şahısların sokaktan geçtiği sırada birbirlerine ters baktıkları için sözlü tartışma sonrasında çıktığı öğrenildi. Kavgaya karışan alkollü şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Yılbaşı eğlencesi sonrası kavga eden şahısları sokaktan geçen vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşların kavga eden şahısları tutması sonrası kavga sona erdi.

📆 01 Ocak 2022 Cumartesi 13:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR