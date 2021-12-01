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Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy’de denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan 3 taksi sürücüsüne toplamda 432 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza – Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde denetim yaptı.

Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadıkları gerekçesi ile durdurulan 3 taksi sürücüsüne toplamda 432 TL cezai işlem uygulandı.

“Yeni yolcu aldım emniyet kemeri takmayı unuttum”

Kemer takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, “Emniyet kemeri ile alakalı rutin kontrol. Yeni yolcu aldım kemeri takmayı unuttum. O kadar başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

📆 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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