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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de kırmızı ışıkta geçenlere drone görüntüleri eşliğinde ceza yazıldı
Kadıköy’de kırmızı ışıkta geçenlere drone görüntüleri eşliğinde ceza yazıldı


Kadıköy’de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy’de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 4 sürücüye bin 256 TL’lik cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim kapsamında, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 4 sürücüye ise toplamda bin 256 TL’lik cezai işlem uygulandı.

📆 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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