Sağlık Çalışanları Yunus Emre ve Mevlana’yı Andı

Kasım Alper Özdemir’in semazenler eşliğinde okuduğu şiirler sağlık çalışanları tarafından beğeniyle izlendi..

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Kültür Merkezinde sunuculuğunu haber spikeri Serkan Aksarı ve engelsiz yazar Ömer Faruk Morkoç’un yaptığı “Yunus’un dilinden, Mevlananın izinden” isimli programda Şair ve İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir yurt içi ve yurt dışında iyilik faaliyetlerini de anlatırken Hz.Mevlana ve Yunus Emre’ye ait şiirler ve sözlerle güzel bir etkinliğe imza attı.

Mevlana ve Yunus’un hayatı belgesel şeklinde yayınlanırken programda şiirler ile birlikte ney dinletisi ve sema gösterisi de yapıldı.

Neyzen Yusuf Bülent Aktaş’ın ney dinletisinden sonra konuşan

Kasım Alper Özdemir ülkemizin ve dünyanın Yunus Emre ve Mevlana’yı çok daha iyi anlaması gerektiğini vurguladı.

Özdemir; Maneviyat sembollerimizi bu güzel yerde anlatmak benim için de ayrı bir güzellik oldu.

Pandemi döneminde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı da bu vesileyle rahmetle anıyorum. Zor ve kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz. Hepinize bu kutlu yolda sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum; dedi.

Etlinliğe BHT Clinic Genel Müdürü Ömer Kurnaz, Genel Müdür yardımcıları İlker Şener ve Erkan Yeter ve bir çok misafir de katıldı.

Ömer Kurnaz, Özdemir ve ekibe anlamlı programdan dolayı teşekkür ederken etkinlik karşılıklı hediyeleşme ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

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